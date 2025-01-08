Испания08 января 2025, 21:00 | Обновлено 08 января 2025, 22:15
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Атлетик Бильбао – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч полуфинала Суперкубка Италии начнется в 21:00 по киевскому времени
08 января 2025, 21:00 | Обновлено 08 января 2025, 22:15
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В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.
Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все Самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Суперкубок Испании. 1/2 финала. 8 января
Атлетик – Барселона – 0:2 (обновляется)
Голы: Гави, 17, Ямал, 52
❗️ Гави забил в ворота Атлетика, 17 минута, 0:1
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