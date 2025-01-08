Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик Бильбао – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
08 января 2025, 21:00 | Обновлено 08 января 2025, 22:15
325
0

Атлетик Бильбао – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч полуфинала Суперкубка Италии начнется в 21:00 по киевскому времени

08 января 2025, 21:00 | Обновлено 08 января 2025, 22:15
325
0
Атлетик Бильбао – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все Самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Суперкубок Испании. 1/2 финала. 8 января

Атлетик – Барселона – 0:2 (обновляется)

Голы: Гави, 17, Ямал, 52

❗️ Гави забил в ворота Атлетика, 17 минута, 0:1

❗️ Ямал забил в ворота Атлетика, 52 минута, 0:2

По теме:
Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус
Тоттенхэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика
Барселона Атлетик - Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети
Футбол | 08 января 2025, 21:37 3
ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети
ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети

Мария Брагару опубликовала серию горячих снимков

Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08 января 2025, 07:47 2
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри

Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить

«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
Футбол | 08.01.2025, 17:00
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Футбол | 07.01.2025, 22:20
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 08:02
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем