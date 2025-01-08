Атлетик Бильбао – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

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Суперкубок Испании. 1/2 финала. 8 января

Атлетик – Барселона – 0:2 (обновляется)

Голы: Гави, 17, Ямал, 52

❗️ Гави забил в ворота Атлетика, 17 минута, 0:1

❗️ Ямал забил в ворота Атлетика, 52 минута, 0:2