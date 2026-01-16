В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильные результаты демонстрируют красные дьяволы в текущем сезоне. За 21 игру Премьер-лиги коллективу удалось получить 32 зачетных пункта, благодаря которым он занимает 7-е место турнирной таблицы. И от 4-й, и от 12-й строчки команду отделяет 3 балла.

Из Кубка английской лиги «МЮ» вылетел в 1/32 финала от «Гримсби». На такой же стадии клуб уступил «Брайтону» в Кубке Англии. Следует отметить, что несколько дней назад тренером коллектива стал Майкл Каррик, занявший место ранее уволенного Рубена Аморима.

Манчестер Сити

Результаты «горожан» выглядят гораздо увереннее. После 21 раунда чемпионата Англии на балансе клуба есть 43 очка, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет уже 6 баллов. В Кубке английской лиги команда дошла до полуфинала, где в первой игре 0:2 одолела «Ньюкасл», а в Кубке Англии 10:1 разгромила «Эксетер» и квалифицировалась до 1/16.

За 6 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 13 баллов, которые теперь позволяют занимать 4 место общей таблицы соревнований. Однако расстояние от конкурентов даже с 11 позиции составляет всего 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. 2 победы на счету «МЮ», 2 выигрыша у «МС» (1 в серии пенальти), а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«МЮ» не победил ни в одном из 4-х последних матчей. На счету команды 3 ничьи и поражение.

«Манчестер Сити» забил 45 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Манчестер Юнайтед» имеет только 1 победу в предыдущих 6 домашних играх.

Прогнозы

Я поставлю на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.00.