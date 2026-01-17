Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.01.2026 14:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
17 января 2026, 04:39 | Обновлено 17 января 2026, 04:40
Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 17-го января, состоится поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере, на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 14:30.

«Красные дьяволы» назначили Майкла Каррика на должность главного тренера до конца сезона, после увольнения Рубена Аморима, к решению о чем до сих много вопросов. Тем временем команда с Дарреном Флетчером во главе уже вылетела из Кубка Англии от «Брайтона» и в очередной раз не смогла победить в чемпионате. А тут придется играть против коллектива Хосепа Гвардиолы, у которого график просто ужасный, но цели максимально высокие.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
17 января 2026 -
14:30
Манчестер Сити
По теме:
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Игрок молодежной сборной Украины прокомментировал смену клуба в Англии
Манчестер Юнайтед прогнозы чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига прогнозы на футбол
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
