Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура английской Премьер-лиги
В субботу, 17-го января, состоится поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере, на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 14:30.
«Красные дьяволы» назначили Майкла Каррика на должность главного тренера до конца сезона, после увольнения Рубена Аморима, к решению о чем до сих много вопросов. Тем временем команда с Дарреном Флетчером во главе уже вылетела из Кубка Англии от «Брайтона» и в очередной раз не смогла победить в чемпионате. А тут придется играть против коллектива Хосепа Гвардиолы, у которого график просто ужасный, но цели максимально высокие.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.
14:30
