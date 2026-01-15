Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»

Недавно скандально известная жена Ефима Конопли Анастасия грубо отреагировала на замечание, что она общается на русском языке, советуя землякам надеть кастрюлю на голову.

Анастасии уже успел ответить прославленный украинский тренер Мирон Маркевич, который видит явные проблемы в воспитании жены Конопли.

«Как по мне, это все из-за проблем с воспитанием, когда отдельные персоны забыли, в какой стране они живут, благодаря кому имеют возможность ни в чем себе не отказывать», – рассказал Мирон Маркевич.