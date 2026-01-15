Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 22:15 |
1225
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»

Известный тренер – о словах жены Конопли

15 января 2026, 22:15 |
1225
3 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Недавно скандально известная жена Ефима Конопли Анастасия грубо отреагировала на замечание, что она общается на русском языке, советуя землякам надеть кастрюлю на голову.

Анастасии уже успел ответить прославленный украинский тренер Мирон Маркевич, который видит явные проблемы в воспитании жены Конопли.

«Как по мне, это все из-за проблем с воспитанием, когда отдельные персоны забыли, в какой стране они живут, благодаря кому имеют возможность ни в чем себе не отказывать», – рассказал Мирон Маркевич.

По теме:
В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
Сабо высказался о «кастрюле на голову» от жены Конопли
Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ефим Конопля Анастасия Гладун
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 15 января 2026, 01:32 0
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел

Хорват считает, что украинец на совсем другом уровне

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 44
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером
Футбол | 15.01.2026, 22:34
Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером
Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15.01.2026, 18:56
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Маркевич в курсе, что Украина не едина, а формирование единой политической нации далеко за горизонтом? Если кого то заклеймили сепарами и ватниками, то другие будут кастрюлями и порохоботами.
Ответить
0
Папа Никита
Я тоже в этой стране живу? И что? Я во всём себе отказую. Не выхожу с хаты уже три года. Спасибо ТЦК! Я с радостью обменяю свой паспорт гражданина Украины на любой другой паспорт с моей доплатой. Откройте только границы!!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем