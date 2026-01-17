Скандальный футболист Динамо не начал сборы вместе с клубом

Нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро не начал учебно-тренировочные сборы команды в Турции в общей группе.

По имеющейся информации, причиной отсутствия футболиста на первых тренировках стала незначительная болезнь. Медицинский штаб «бело-синих» контролирует состояние игрока, и серьезных оснований для беспокойства пока нет. Ожидается, что после полного восстановления Герреро присоединится к команде и начнет работу вместе с партнерами в привычном режиме.

Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской «Заре».

Напомним, недавно Эдуардо Герреро попал в громкий скандал с изменой.