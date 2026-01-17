Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный футболист Динамо не начал сборы вместе с клубом
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 13:00 | Обновлено 17 января 2026, 13:18
806
0

Скандальный футболист Динамо не начал сборы вместе с клубом

Эдуардо Герреро – заболел

17 января 2026, 13:00 | Обновлено 17 января 2026, 13:18
806
0
Скандальный футболист Динамо не начал сборы вместе с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро не начал учебно-тренировочные сборы команды в Турции в общей группе.

По имеющейся информации, причиной отсутствия футболиста на первых тренировках стала незначительная болезнь. Медицинский штаб «бело-синих» контролирует состояние игрока, и серьезных оснований для беспокойства пока нет. Ожидается, что после полного восстановления Герреро присоединится к команде и начнет работу вместе с партнерами в привычном режиме.

Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской «Заре».

Напомним, недавно Эдуардо Герреро попал в громкий скандал с изменой.

По теме:
Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана
С дебютом новичков. ЛНЗ спокойно обыграл Дуклу на сборах в Турции
Костюк рассказал о планах Динамо на тренировочных сборах в Турции
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро болезнь
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16 января 2026, 14:23 35
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17 января 2026, 07:28 3
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина

Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17.01.2026, 12:23
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Биатлон | 16.01.2026, 13:15
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 23
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем