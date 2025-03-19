Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской Заре.

– Вы открыли его в Израиле, потом привезли в Украину, наконец он перешел в «Динамо». Игрок индивидуально очень силен, к тому же умел отлично работать на команду.

– Эдуардо – отличный игрок, но ему также нужно понять, что нужно быть более дисциплинированным. И не только чтобы его клуб требовал от него быть дисциплинированным, а чтобы он сам к себе относился соответственно. Я думаю, что ему нужно разобраться в себе и очень быстро – и тогда люди снова увидят его сильные стороны.

– Многие бывшие игроки «Шахтера» после завершения карьеры раздавали интервью. Иногда там случались такие тезисы о бразильцах донецкого клуба, что легионерам позволяли немного больше в быту, чем украинцам. Или это случай также Герреро?

– Я знаю его очень хорошо. Знаю, что в Маккаби (Тель-Авив) к нему не всегда хорошо относились, отправляли в аренду. Я пытался убедить его приехать к нам с начала сезона, но он и его агенты ждали какого-нибудь другого предложения, не из Украины.

Потом зимой я все же убедил его. Он понял, что это хороший момент для него, скажем так, возвратиться под мой контроль и быть успешным.

У него есть потенциал, чтобы играть в еврокубках, в чемпионате Украины, за свою национальную сборную, но иногда он не полностью сфокусирован на том, что должен делать. В Маккаби я держал его под контролем, в Заре мы держали его тоже под контролем.

– Что такое «под контролем»?

– Поскольку он был иностранцем, мы всегда следили, чтобы у него было все в порядке в быту. В «Маккаби» у нас был человек, который следит за иностранцами, особенно молодыми, которые приехали из более сложных семей, чем иностранцы из Нидерландов или игроки из Израиля. То же было в «Заре».

Он приехал в ситуации, когда страна находится в локдауне. Ты не можешь ничего делать поздно вечером. Максимум, что он мог сделать, – это пойти поесть суши перед 8 вечером и затем вернуться на базу.

Это сильно дисциплинировало и натолкнуло на мысль, что он должен работать, забивать мячи, делать так, чтобы его карьера шла в правильном направлении. Он понимает все, понимает, что нужно сосредоточиться на футболе.

– Думаете, понимает?

– Да, – сказал ван Леувен.