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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 10:23 |
1162
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Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро

Патрик ван Леувен объяснил, как извлечь максимум пользы от Эдуардо Герреро

19 марта 2025, 10:23 |
1162
2
Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской Заре.

– Вы открыли его в Израиле, потом привезли в Украину, наконец он перешел в «Динамо». Игрок индивидуально очень силен, к тому же умел отлично работать на команду.

– Эдуардо – отличный игрок, но ему также нужно понять, что нужно быть более дисциплинированным. И не только чтобы его клуб требовал от него быть дисциплинированным, а чтобы он сам к себе относился соответственно. Я думаю, что ему нужно разобраться в себе и очень быстро – и тогда люди снова увидят его сильные стороны.

– Многие бывшие игроки «Шахтера» после завершения карьеры раздавали интервью. Иногда там случались такие тезисы о бразильцах донецкого клуба, что легионерам позволяли немного больше в быту, чем украинцам. Или это случай также Герреро?

– Я знаю его очень хорошо. Знаю, что в Маккаби (Тель-Авив) к нему не всегда хорошо относились, отправляли в аренду. Я пытался убедить его приехать к нам с начала сезона, но он и его агенты ждали какого-нибудь другого предложения, не из Украины.

Потом зимой я все же убедил его. Он понял, что это хороший момент для него, скажем так, возвратиться под мой контроль и быть успешным.

У него есть потенциал, чтобы играть в еврокубках, в чемпионате Украины, за свою национальную сборную, но иногда он не полностью сфокусирован на том, что должен делать. В Маккаби я держал его под контролем, в Заре мы держали его тоже под контролем.

– Что такое «под контролем»?

– Поскольку он был иностранцем, мы всегда следили, чтобы у него было все в порядке в быту. В «Маккаби» у нас был человек, который следит за иностранцами, особенно молодыми, которые приехали из более сложных семей, чем иностранцы из Нидерландов или игроки из Израиля. То же было в «Заре».

Он приехал в ситуации, когда страна находится в локдауне. Ты не можешь ничего делать поздно вечером. Максимум, что он мог сделать, – это пойти поесть суши перед 8 вечером и затем вернуться на базу.

Это сильно дисциплинировало и натолкнуло на мысль, что он должен работать, забивать мячи, делать так, чтобы его карьера шла в правильном направлении. Он понимает все, понимает, что нужно сосредоточиться на футболе.

– Думаете, понимает?

– Да, – сказал ван Леувен.

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Эдуардо Герреро Патрик ван Леувен Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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serhiy
Який ще "тренер-спеціаліст " не давав поради Динамо ?)
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-1
serhiy
Нагнітають,стервятники,недотренери ).
Ответить
-1
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