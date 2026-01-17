Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра
Украина. Премьер лига
Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра

Президент УАФ пожелал боксеру побед

Шевченко лаконично обратился к Усику, поздравив Александра
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 17 января, свое 39-летие празднует легендарный украинский боксер Александр Усик, являющийся трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Президент УАФ Андрей Шевченко лаконично обратился к Александру, поздравив спортсмена с праздником: «С днем ​​рождения, друг», – написал Шевченко, прикрепив общее фото.

Родился Александр Усик в 1987 году в Симферополе, но большую часть своего детства провел в Черниговской области. В личной жизни Александр имеет очаровательную жену Екатерину. Пара воспитывает четырех детей – двух парней и двух девочек.

Александр Усик Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола бокс
