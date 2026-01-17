Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде

Томаш Махач стал чемпионом в Австралии, Якуб Меншик – в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

17 января состоялись финалы на хардовых турнирах АТР 250 в Аделаиде (Австралия) и АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Чемпионом в Аделаиде стал чех Томах Махач (АТР 35), который в финале справился с Уго Умбером в трех партиях за 2 часа и 52 минуты.

Тома провел третий финальный поединок в карьере и завоевал второй трофей. В прошлом сезоне он выиграл титул пятисотника в Акапулько.

АТР 250 Аделаида. Хард. Финал

Уго Умбер (Франция) – Томаш Махач (Чехия) [8] – 4:6, 7:6 (7:2), 2:6

В решающем поединке новозеландских соревнований Якуб Меншик (Чехия, ATP 18) переиграл Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 39) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

Якуб в третий раз в карьере сыграл в финале на уровне Тура и завоевал второй трофей. В 2025 году он стал чемпионом Мастерса в Майами.

Меншик прервал винстрик Баэса, который составлял семь поединков.

ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Себастьян Баэс (Аргентина) [7] – Якуб Меншик (Чехия) [3] – 3:6, 6:7 (7:9)

Стали известные финальные пары турниров ATP 250 в Аделаиде и Окленде
Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Томаш Махач Уго Умбер Якуб Меншик Себастьян Баэс ATP Окленд ATP Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
