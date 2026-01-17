ФОТО. Режим двухразовых тренировок. Шахтер входит в ритм в Турции
Команда Арды Турана готовится ко второй части сезона в турецком Белеке
Футболисты «Шахтера» готовятся к возобновлению сезона в турецком Белеке. Главный тренер команды Арда Туран начал зимний сбор без промедления, и уже со второго дня команда проводит по две тренировочные сессии.
Утро 16 января для «оранжево-черных» началось с посещения фитнес-центра, где игроки выполняли активацию и в течение часа получали нагрузку на разные группы мышц. Как обычно в межсезонье, работа в тренажерном зале является важным элементом набора необходимых физических кондиций.
Вечернее занятие проходило уже в более привычном формате – на футбольном поле. «Горняки» размялись, отработали различные варианты упражнений по удержанию мяча, уделили значительное внимание беговой работе. Сессия длилась два часа.
В субботу, 17 января, у «Шахтера» также запланированы две тренировки.
