ФОТО. Режим двухразовых тренировок. Шахтер входит в ритм в Турции

17 января 2026, 07:57 | Обновлено 17 января 2026, 08:05
Команда Арды Турана готовится ко второй части сезона в турецком Белеке

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся к возобновлению сезона в турецком Белеке. Главный тренер команды Арда Туран начал зимний сбор без промедления, и уже со второго дня команда проводит по две тренировочные сессии.

Утро 16 января для «оранжево-черных» началось с посещения фитнес-центра, где игроки выполняли активацию и в течение часа получали нагрузку на разные группы мышц. Как обычно в межсезонье, работа в тренажерном зале является важным элементом набора необходимых физических кондиций.

Вечернее занятие проходило уже в более привычном формате – на футбольном поле. «Горняки» размялись, отработали различные варианты упражнений по удержанию мяча, уделили значительное внимание беговой работе. Сессия длилась два часа.

В субботу, 17 января, у «Шахтера» также запланированы две тренировки.

Шахтер Донецк видео фото чемпионат Украины по футболу Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
