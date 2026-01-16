Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Снова вместе. Шахтер провел первую тренировку на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 01:57 | Обновлено 16 января 2026, 02:08
Горняки начали подготовку ко второй части сезона

16 января 2026, 01:57 | Обновлено 16 января 2026, 02:08
ФК Шахтер

Зимние сборы «Шахтера» в Турции официально стартовали. Накануне игроки и тренеры прибыли в Белек, а 15 января команда провела первую тренировку в новом году.

Перед началом занятия с речью к подопечным обратился главный тренер Арда Туран, поприветствовав всех в лагере «оранжево-черных» и обозначив план работы на ближайший период.

Также наставник донецкой команды выполнил приятную и почетную миссию – вручил награды триумфаторам прошлого года. Свои призы получили лучший по выбору болельщиков игрок «Шахтера» Дмитрий Ризнык и автор самого красивого гола команды Невертон.

Тренировка хоть и носила втягивающий характер, но была достаточно насыщенной. За полтора часа футболисты успели провести тщательную разминку, выполнили беговую работу, поиграли в традиционные квадраты на удержание, а также сделали несколько упражнений с мячом.

По индивидуальной программе работали Дмитрий Ризник, Марлон Сантос и Марлон Гомес.

В пятницу, 16 января, команда продолжит работу над набором формы и проведет две сессии.

По теме:
Иван ФЕДЫК: «У нас есть все условия, кроме погоды»
ФОТО. Шахтер провел первую тренировку в 2026 году
Неудачный старт. Кривбасс проиграл первый матч на зимних сборах
фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига тренировка видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
