Зимние сборы «Шахтера» в Турции официально стартовали. Накануне игроки и тренеры прибыли в Белек, а 15 января команда провела первую тренировку в новом году.

Перед началом занятия с речью к подопечным обратился главный тренер Арда Туран, поприветствовав всех в лагере «оранжево-черных» и обозначив план работы на ближайший период.

Также наставник донецкой команды выполнил приятную и почетную миссию – вручил награды триумфаторам прошлого года. Свои призы получили лучший по выбору болельщиков игрок «Шахтера» Дмитрий Ризнык и автор самого красивого гола команды Невертон.

Тренировка хоть и носила втягивающий характер, но была достаточно насыщенной. За полтора часа футболисты успели провести тщательную разминку, выполнили беговую работу, поиграли в традиционные квадраты на удержание, а также сделали несколько упражнений с мячом.

По индивидуальной программе работали Дмитрий Ризник, Марлон Сантос и Марлон Гомес.

В пятницу, 16 января, команда продолжит работу над набором формы и проведет две сессии.

ВИДЕО. Снова вместе. Шахтер провел первую тренировку на сборах в Турции