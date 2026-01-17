В одной колоде: Левандовски, Нойер, Бензема, Мхитарян, Модрич…

В конце нынешнего сезона у многих звездных игроков заканчиваются контракты со своими клубами, и в случае не пролонгации соглашения они могут уйти в другие коллективы в статусе свободных агентов.

О наиболее статусных (на наш взгляд) из них и пойдет дальше разговор.

Роберт Левандовски

Возраст: 37 лет

Клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

Если верить на слово польскому бомбардиру, то он пока что не знает, где будет играть в следующем сезоне. То, что он будет играть, сомнений нет: знаменитый бомбардир пока что не собирается вешать бутсы на гвоздь. Но вот останется ли он на «Камп Ноу» – большой вопрос. В нынешнем сезоне Роберт нечасто выходит в основе «блауграны». И виной тому не только его травмы. И руководство «больше, чем клуба», и тренер Ханси Флик неоднократно намекали, что атака команды нуждается в омоложении. Посему вполне реальным видится расклад, что с Робертом не продлят контракт. Тем более, что поляк – один из самых высокооплачиваемых в команде. Но не исключено также, что с ним продлят договор, но уже на других условиях.

Мануэль Нойер

Возраст: 39 лет

Клуб: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный кипер немецкого Рекордмайстра – один из многих футболистов, которые летом могут покинуть Мюнхен в качестве свободного агента. Помимо Нойера, в подобном статусе находятся Горецка, Гнабри, Геррейру и Упамекано. И если полевые игроки скорее останутся на «Альянц Арене», нежели ее покинут, то вот по Мануэлю вопрос открытый. Как и в случае с Левандовски, недавним партнером по «Баварии», Нойер пока что очень сдержано отвечает на вопрос о своем будущем. Дескать, еще не знаю, где буду играть в новом сезоне. Голкипер пообещал начать «серьезно думать» с середины марта. Что же касается позиции клуба, то и «Бавария» на сей счет не бросается громкими фразами. Но Мануэлю в марте стукнет уже сорок, да и травмы его уже донимают…

Лука Модрич

Возраст: 40 лет

Клуб: «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вполне может случится, что один из лучших игроков в истории хорватского футбола по окончании нынешнего сезона уйдет на заслуженный отдых. Естественно, перед тем сыграв на чемпионате мира. Модрич уже не играет такой всеобъемлющей роли, которую играл доселе в «Реале». Но его бесценный опыт, да и медийная привлекательность безусловно помогают «Милану». Это взаимовыгодное сотрудничество. И если оно закончится нынешним летом, то с чувством глубокой благодарности и уважения с обеих сторон.

Карим Бензема

Возраст: 38 лет

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сантьяго Бернабеу» Карим покидал в статусе капитана и лучшего футболиста мира. Саудиты предложили ему условия, от которых сложно было отказаться. Лишь у Роналду подобные условия. Но слишком быстро Бензема понял, что попал «не совсем туда». Он очень хотел вернуться в Европу. Он впадал в депрессию. Он снизил результативность. Тем не менее, французский бомбардир остался в «Иттихаде». Но летом, скорее всего, он покинет команду. Тем более, что клуб пока что не предлагал Кариму остаться. Сам Бензема горит желанием вернуться в «Лион» – команду, в которой началась его славная карьера.

Дани Карвахаль

Возраст: 33 года

Клуб: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, последний из могикан. Последний из нынешнего поколения великих «королевского клуба». В нынешнем сезоне Дани провел на поле всего чуть больше 400 минут. И проблема не столько в ротации и революции имени Хаби Алонсо, сколько в самочувствии игрока. Карвахалю мешают травмы. Его будущее пока что неопределенно. Сложно его представить в футболке другого клуба, ведь за «сливочных» он играет с 2013 года, однако если травмы замучают игрока, вряд ли «Мадрид» продолжит с ним соглашение.

Бернарду Силва

Возраст: 31 год

Клуб: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник выиграл с «МанСити» все, что только можно. Оно и неудивительно, ведь Силва выступает за «горожан» с 2017 года. С тех пор он провел в футболке манчестерской команды свыше 400 матчей, став для болельщиков настоящей легендой. И это в свои отнюдь не ветеранские годы. По всей видимости, Бернарду летом уйдет из «Сити». Он уже не раз намекал о таком сценарии. Клуб не предлагал игроку продлить отношения. Наиболее вероятным вариантом продления карьеры Силвы британские СМИ называют «Бенфику», воспитанником которой он является.

Пауло Дибала

Возраст: 32 года

Клуб: «Рома»

Getty Images/Global Images Ukraine

Совсем недавно – безоговорочно лучший футболист «Ромы». Но в нынешнем сезоне от лучшего футболиста «волков» осталась лишь тень. Очень низкая результативность, весьма посредственная игра. Может, проблема в новом главном тренере Гасперини, от которого страдает не только наш Довбык. Тем не менее, Паоло хочет остаться, и об этом он заявил публично. Что же касается его нынешнего клуба, то клуб публично ничего не заявляет. Дескать, он важный игрок, но все нужно серьезно взвесить. Пока что ситуация определенно неопределенная.

Каземиро

Возраст: 33 года

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2022 году «МЮ» приобрел у «Реала» Каземиро за почти 71 миллион евро. На «Олд Траффорд» пришел блестящий игрок середины поля, который мог сыграть и на атаку, и на оборону. Этот трансфер должен был стать отправной точкой ренессанса для «Юнайтед». Но в силу разных причин не стал таковым. Не стал он и провальным. В нынешнем сезоне на счету бразильца четыре гола и одна результативная передача. Но все дело в том, что он – самый высокооплачиваемый игрок «Юнайтед» – свыше двадцати с половиной миллионов евро в год. «МЮ» с ним может продлить соглашение, но уже на других условиях. В пользу существенного урезания зарплаты. Позиция игрока на сей счет пока неизвестна.

Генрих Мхитарян

Возраст: 36 лет

Клуб: «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще после минувшего сезона ходили слухи, что «Интер» расстанется с опытным полузащитником. Тем не менее, Мхитарян остался в миланском клубе. Однако уже не играет в команде ведущей роли. Игровое время Генриха в нынешнем сезона заметно сократилось. Как и его результативность. Но он с пониманием к этому относится. Мол, это нормально, когда ветеранам предпочитают молодых. Скорее всего, нынешний сезон станет последним для экс-игрока «Шахтера» в «Интере». Что дальше – пока неизвестно. Известно лишь то, что ни в Армении, ни в Саудовской Аравии Мхитарян доигрывать не собирается. Это он сам сказал.

Коке

Возраст: 33 года

Клуб: «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «матрасников». Легенда клуба. Его икона. За «Атлетико» Коке выступает, страшно представить, с 2009 года. И это в его 33-и. На распутье капитан мадридцев был и в минувшем сезоне. Но тогда клуб продлил контракт со своим питомцем. Правда, продлил лишь на сезон. И вот теперь Коке снова нужно делать выбор. По сообщениям испанской прессы, в этот раз «Атлетико» вряд ли продлил отношения со своей звездой. В качестве нового места работы для Коке называют «Аль-Хилаль».