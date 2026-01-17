Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 12:57 |
499
4

САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»

Бывший футболист «бело-синих» оценил перспективы полузащитника Николая Шапаренко

17 января 2026, 12:57 |
499
4 Comments
САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы украинского полузащитника Николая Шапаренко, в услугах которого заинтересованы команды из Испании и Турции.

– Вокруг Шапаренко много трансферных слухов, начиная от интереса «Жироны» и заканчивая «Фенербахче».

– Как только открывается трансферное окно, сразу появляется море информации, все хотят куда-то переходить, а через три дня все заканчивается. То цену ставят, за которую никто не возьмет, то еще что-то.

«Динамо» сейчас поехало на сборы, взяв 32 футболиста, половину игроков я вообще не знаю, кто такие. Посмотрим, что из этого выйдет, какую Костюк выберет схему, кто будет играть.

Пусть сначала пройдут подготовку, время для трансфера еще есть. Для «Динамо» хорошо, что не будет еврокубковых матчей, и им не придется много ездить, потому что это выбивает из колеи.

– Как думаете, Шапаренко пора уходить из «Динамо»?

– Ему уже давно нужно было уходить, когда он был в самом расцвете. За последний год он подсел, и хорошие деньги за него никто не даст. «Динамо» будет просить минимум десять миллионов, а будут давать два-три.

За эти деньги Шапаренко никто не отпустит. А если Костюк сейчас будет делать ставку на молодежь, то он и в «Динамо» не будет играть, – рассказал Саленко.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Контракт 26-летнего полузащитника истекает в сентябре 2026-го, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

По теме:
Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана
Скандальный футболист Динамо не начал сборы вместе с клубом
С дебютом новичков. ЛНЗ спокойно обыграл Дуклу на сборах в Турции
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Олег Саленко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17 января 2026, 07:28 3
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина

Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию

Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Футбол | 17.01.2026, 12:34
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Moos
Він в динаму прийшов вільним агентом, то з якого уя вони за нього гроші хочуть.
Ответить
0
OKs100
Динамо отдаст его бесплатно, чтобы не продешевить отдавая за 2-3 миллиона. 
Ответить
0
sania
З Жироною був би гарний варіант. Ванат відкриється, головне що б хтось пасував. Та й можливості Циганкова чудово знає. Гра Жирони сьогодні багато в чому залежить від них.
Ответить
0
Перець
Ванат підтягне Шапаренка все буде 
Ответить
0
Популярные новости
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 23
Биатлон
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем