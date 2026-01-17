САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы украинского полузащитника Николая Шапаренко, в услугах которого заинтересованы команды из Испании и Турции.

– Вокруг Шапаренко много трансферных слухов, начиная от интереса «Жироны» и заканчивая «Фенербахче».

– Как только открывается трансферное окно, сразу появляется море информации, все хотят куда-то переходить, а через три дня все заканчивается. То цену ставят, за которую никто не возьмет, то еще что-то.

«Динамо» сейчас поехало на сборы, взяв 32 футболиста, половину игроков я вообще не знаю, кто такие. Посмотрим, что из этого выйдет, какую Костюк выберет схему, кто будет играть.

Пусть сначала пройдут подготовку, время для трансфера еще есть. Для «Динамо» хорошо, что не будет еврокубковых матчей, и им не придется много ездить, потому что это выбивает из колеи.

– Как думаете, Шапаренко пора уходить из «Динамо»?

– Ему уже давно нужно было уходить, когда он был в самом расцвете. За последний год он подсел, и хорошие деньги за него никто не даст. «Динамо» будет просить минимум десять миллионов, а будут давать два-три.

За эти деньги Шапаренко никто не отпустит. А если Костюк сейчас будет делать ставку на молодежь, то он и в «Динамо» не будет играть, – рассказал Саленко.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Контракт 26-летнего полузащитника истекает в сентябре 2026-го, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.