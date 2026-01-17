Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Риу Аве
17.01.2026 22:30 - : -
Бенфика
Португалия
Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 22.30 поединок чемпионата Португалии

В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».

Игра пройдет в Вила ду Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

По теме:
ВИДЕО. Спортинг разгромил команду Каза Пия и приблизился к Порту
Перес хочет удивить всех – он надумал вернуть в Реал культового тренера
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Риу Аве Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
