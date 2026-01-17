Португалия17 января 2026, 05:05 |
Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 22.30 поединок чемпионата Португалии
В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».
Игра пройдет в Вила ду Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Риу Аве – БенфикаСмотреть трансляцию
|
