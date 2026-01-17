Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал определил судьбу Зинченко после расторжения аренды с Ноттингемом
Англия
17 января 2026, 06:02
Арсенал определил судьбу Зинченко после расторжения аренды с Ноттингемом

Артета не рассчитывает на футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. По информации источника, «Ноттингем Форест» не планирует и в дальнейшем рассчитывать на украинца и готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с «Арсеналом», вернув игрока в Лондон.

Впрочем, в самом «Арсенале» и главный тренер Микель Артета также не видят Зинченко в своих дальнейших планах. В такой ситуации лондонский клуб может попытаться найти хавбеку новую команду, или же украинец рискует провести остаток сезона без игровой практики в резерве.

Действующий контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
