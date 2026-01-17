Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал метод подготовки клуба «Полтава»:

«Многое в футболе видел, но чтобы в футбол возвращаться через паркет – это, конечно, сильный удар.

Все эти спекуляции о договорняках, отсутствии инфраструктуры, непонятных людях на тренерском мостике – это не добавляет оптимизма вокруг клуба. Теперь Полтава еще и является единственным клубом, который не поехал на зарубежные сборы зимой.

Ну и тренировки в зале – как вишенка на торте. Понятно, что ни о какой заботе о здоровье и правильной подготовке там речи идти не может.

Не понимаю, какой смысл от таких клубов в УПЛ и как они проходят аттестацию. А главное – зачем».