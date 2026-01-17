Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 04:17 | Обновлено 17 января 2026, 05:01
127
0

Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»

Дмитрий Бабелюк раскритиковал метод подготовки Полтавы, аутсайдера УПЛ

17 января 2026, 04:17 | Обновлено 17 января 2026, 05:01
127
0
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
СК Полтава

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал метод подготовки клуба «Полтава»:

«Многое в футболе видел, но чтобы в футбол возвращаться через паркет – это, конечно, сильный удар.

Все эти спекуляции о договорняках, отсутствии инфраструктуры, непонятных людях на тренерском мостике – это не добавляет оптимизма вокруг клуба. Теперь Полтава еще и является единственным клубом, который не поехал на зарубежные сборы зимой.

Ну и тренировки в зале – как вишенка на торте. Понятно, что ни о какой заботе о здоровье и правильной подготовке там речи идти не может.

Не понимаю, какой смысл от таких клубов в УПЛ и как они проходят аттестацию. А главное – зачем».

По теме:
ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году
ФОТО. Сборы Шахтера U-19: работа в двухразовом режиме
Патрік ван ЛЕУВЕН: «В этом спарринге за Кривбасс выпускали молодых игроков»
Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Футбол | 17 января 2026, 05:13 0
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера

Фаворитом считается Ман Сити

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем