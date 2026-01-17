Источник: легионер Вереса перешел в албанський клуб
21-летний камерунский вингер Самуэль Нонго будет играть за клуб Эльбасани
21-летний вингер Самуэля Нонго не закрепился в основе ровенского Вереса и в ближайшее время покинет клуб УПЛ.
Камерунец на постоянной основе перешел в албанский Эльбасани. Соглашение оформлено без трансферной выплаты, однако «Верес» сохранил процент от возможной будущей продажи игрока.
Нонго присоединился к Вересу 21 августа 2024 года и имел контракт до 30 июня 2027 года.
В сезоне 2025/26 он провел 7 матчей (6 – в чемпионате, 1 – в Кубке Украины), результативными действиями не отличился. Его трансферная рыночная стоимость составляет 100 тысяч евро, по данным Transfermarkt.
