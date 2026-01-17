Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: легионер Вереса перешел в албанський клуб
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 04:34 | Обновлено 17 января 2026, 05:04
Источник: легионер Вереса перешел в албанський клуб

21-летний камерунский вингер Самуэль Нонго будет играть за клуб Эльбасани

ФК Верес. Самуэль Нонго

21-летний вингер Самуэля Нонго не закрепился в основе ровенского Вереса и в ближайшее время покинет клуб УПЛ.

Камерунец на постоянной основе перешел в албанский Эльбасани. Соглашение оформлено без трансферной выплаты, однако «Верес» сохранил процент от возможной будущей продажи игрока.

Нонго присоединился к Вересу 21 августа 2024 года и имел контракт до 30 июня 2027 года.

В сезоне 2025/26 он провел 7 матчей (6 – в чемпионате, 1 – в Кубке Украины), результативными действиями не отличился. Его трансферная рыночная стоимость составляет 100 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

Самуэль Нонго Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы чемпионат Албании по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
