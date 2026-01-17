Драма в Бельгии. Ведя 2:0, Брюгге проиграл и упустил шанс стать лидером
Команда Ла-Лувьер одержала неожиданную победу на выезде
Клуб Брюгге потерпел неожиданное домашнее поражение от команды Ла-Лувьер (2:3) в матче 21-го тура Лиги Жупиле.
Хозяева уверенно начали встречу и до перерыва вели со счетом 2:0. Сначала отличился Ромео Вермант, а затем преимущество Брюгге удвоил Хуго Ветлесен.
Однако затем у хозяев был удален Хоэль Ордоньес, и после перерыва ход игры кардинально изменился.
Гости сократили отставание на 61-й минуте усилиями Джерри Африйе, а на 81-й минуте Сами Лассайни сравнял счет. Победный мяч для Ла-Лувьера на 89-й минуте забил Пап Мусса Фолл после передачи Хорди Льонголя.
Брюгге (41 очко) потерял важные баллы и утратил шанс выйти на первое место. Лидером сейчас является Сен-Жилуаз (42).
Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 16 января 2026
Брюгге – Ла-Лувьер – 2:3
Голы: Вермант, 23, Ветлесен, 29 – Африйе, 61, Лассайни, 81, Фплл, 89
Удаление: Ордоньес, 39 (Брюгге)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|12
|6
|2
|36 - 12
|17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|42
|2
|Брюгге
|21
|13
|2
|6
|38 - 25
|24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге
|41
|3
|Сент-Трюйден
|20
|12
|3
|5
|30 - 23
|18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден
|39
|4
|Андерлехт
|20
|10
|5
|5
|28 - 22
|18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|35
|5
|Мехелен
|20
|8
|7
|5
|25 - 22
|17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард
|31
|6
|Стандард
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард
|27
|7
|Антверпен
|20
|7
|6
|7
|24 - 21
|18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен
|27
|8
|Гент
|20
|7
|5
|8
|28 - 29
|18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден
|26
|9
|Генк
|20
|6
|7
|7
|27 - 31
|17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле
|25
|10
|Вестерло
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло
|24
|11
|Шарлеруа
|20
|6
|6
|8
|23 - 26
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер
|24
|12
|Зюлте-Варегем
|20
|5
|8
|7
|26 - 29
|17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге
|23
|13
|Ла Лувьер
|21
|5
|8
|8
|18 - 23
|24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК
|23
|14
|Ауд-Хеверле
|20
|5
|5
|10
|19 - 29
|18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле
|20
|15
|Серкль Брюгге
|20
|3
|8
|9
|25 - 30
|17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге
|17
|16
|Дендер ФК
|20
|2
|7
|11
|16 - 34
|18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло
|13
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фаворитом считается Ман Сити
Украинский вратарь может сменить клуб