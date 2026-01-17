Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Драма в Бельгии. Ведя 2:0, Брюгге проиграл и упустил шанс стать лидером
Чемпионат Бельгии
Брюгге
16.01.2026 21:45 – FT 2 : 3
Ла Лувьер
Бельгия
17 января 2026, 05:23 | Обновлено 17 января 2026, 06:33
Драма в Бельгии. Ведя 2:0, Брюгге проиграл и упустил шанс стать лидером

Команда Ла-Лувьер одержала неожиданную победу на выезде

Драма в Бельгии. Ведя 2:0, Брюгге проиграл и упустил шанс стать лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Брюгге потерпел неожиданное домашнее поражение от команды Ла-Лувьер (2:3) в матче 21-го тура Лиги Жупиле.

Хозяева уверенно начали встречу и до перерыва вели со счетом 2:0. Сначала отличился Ромео Вермант, а затем преимущество Брюгге удвоил Хуго Ветлесен.

Однако затем у хозяев был удален Хоэль Ордоньес, и после перерыва ход игры кардинально изменился.

Гости сократили отставание на 61-й минуте усилиями Джерри Африйе, а на 81-й минуте Сами Лассайни сравнял счет. Победный мяч для Ла-Лувьера на 89-й минуте забил Пап Мусса Фолл после передачи Хорди Льонголя.

Брюгге (41 очко) потерял важные баллы и утратил шанс выйти на первое место. Лидером сейчас является Сен-Жилуаз (42).

Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 16 января 2026

Брюгге – Ла-Лувьер – 2:3

Голы: Вермант, 23, Ветлесен, 29 – Африйе, 61, Лассайни, 81, Фплл, 89

Удаление: Ордоньес, 39 (Брюгге)

Турнирная таблица

Полная таблица

Саудовская Аравия. Бензема сыграл неудачно, вратарь удален за игру рукой
Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей
Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера
чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Ла-Лувьер Ромео Вермант Хоэль Ордоньес удаление (красная карточка)
