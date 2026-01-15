17.01.2026 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
