  4. Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Англия
17 января 2026, 05:13 | Обновлено 17 января 2026, 05:14
Фаворитом считается Ман Сити

В субботу, 17 января 2026 года, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 4.00 – «красных дьяволов» считают аутсайдерами в этом матче. Ничья оценивается показателем 4.20, тогда как успех «Манчестер Сити» – 2.00.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
