Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера

В субботу, 17 января 2026 года, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 4.00 – «красных дьяволов» считают аутсайдерами в этом матче. Ничья оценивается показателем 4.20, тогда как успех «Манчестер Сити» – 2.00.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.