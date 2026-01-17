ФОТО. Вратарь Ризнык получил награду лучшему игроку Шахтера в 2025 году

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 05:41 | Обновлено 17 января 2026, 06:33
Памятный приз вручил главный тренер горняков Арда Туран

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык и Арда Туран

Голкипер Дмитрий Ризнык получил награду лучшему игроку «Шахтера» в 2025 году.

Именно украинский вратарь стал лучшим в команде по версии болельщиков.

С помощью голосования болельщиков определили лучшего игрока в 2025 году.

Болельщики второй раз подряд признали Дмитрия Ризныка MVP года.

Ризнык получил награду, которую ему вручил главный тренер Арда Туран.

фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Дмитрий Ризнык лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
