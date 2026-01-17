Украина. Премьер лига17 января 2026, 05:41 | Обновлено 17 января 2026, 06:33
38
0
ФОТО. Вратарь Ризнык получил награду лучшему игроку Шахтера в 2025 году
Памятный приз вручил главный тренер горняков Арда Туран
17 января 2026, 05:41 | Обновлено 17 января 2026, 06:33
38
0
Голкипер Дмитрий Ризнык получил награду лучшему игроку «Шахтера» в 2025 году.
Именно украинский вратарь стал лучшим в команде по версии болельщиков.
С помощью голосования болельщиков определили лучшего игрока в 2025 году.
Болельщики второй раз подряд признали Дмитрия Ризныка MVP года.
Ризнык получил награду, которую ему вручил главный тренер Арда Туран.
ФОТО. Вратарь Ризнык получил награду лучшему игроку Шахтера в 2025 году
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2026, 15:47 1
Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце
Футбол | 17 января 2026, 04:02 0
Тренер хочет видеть в Мадриде Кейна и Витинью
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Футбол | 16.01.2026, 23:53
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 08:52 5
15.01.2026, 15:19
15.01.2026, 03:32 4
15.01.2026, 08:42 5
16.01.2026, 22:02 1
15.01.2026, 07:10 22
15.01.2026, 01:35 2
16.01.2026, 14:23 35