Голкипер Дмитрий Ризнык получил награду лучшему игроку «Шахтера» в 2025 году.

Именно украинский вратарь стал лучшим в команде по версии болельщиков.

С помощью голосования болельщиков определили лучшего игрока в 2025 году.

Болельщики второй раз подряд признали Дмитрия Ризныка MVP года.

Ризнык получил награду, которую ему вручил главный тренер Арда Туран.

ФОТО. Вратарь Ризнык получил награду лучшему игроку Шахтера в 2025 году