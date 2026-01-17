Украина. Премьер лига17 января 2026, 03:59 | Обновлено 17 января 2026, 04:29
36
0
ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году
Памятный приз вручил главный тренер горняков Арда Туран
17 января 2026, 03:59 | Обновлено 17 января 2026, 04:29
36
0
Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году по версии болельщиков.
Эффектный и мощный удар полузащитника в матче с «Динамо» победил в конкурсе горняков Battle голов 2025 года.
Ранее в Шахтере с помощью голосования болельщиков определили лучший гол 2025 года.
Хавбек Невертон получил приз за отличный удар издалека в матче УПЛ против Динамо.
Бразилец получил награду, которую вручил главный тренер Арда Туран.
ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2026, 21:42 5
На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Британец похвалил Итауму
Футбол | 17.01.2026, 05:02
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Футбол | 16.01.2026, 16:15
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 14:38 7
15.01.2026, 16:43 22
Бокс
15.01.2026, 15:19
15.01.2026, 08:42 4
15.01.2026, 08:08
15.01.2026, 04:40 4
15.01.2026, 01:35 2