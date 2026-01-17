Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году по версии болельщиков.

Эффектный и мощный удар полузащитника в матче с «Динамо» победил в конкурсе горняков Battle голов 2025 года.

Ранее в Шахтере с помощью голосования болельщиков определили лучший гол 2025 года.

Хавбек Невертон получил приз за отличный удар издалека в матче УПЛ против Динамо.

Бразилец получил награду, которую вручил главный тренер Арда Туран.

ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году