Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 03:59 | Обновлено 17 января 2026, 04:29
Памятный приз вручил главный тренер горняков Арда Туран

ФК Шахтер. Невертон и Арда Туран

Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году по версии болельщиков.

Эффектный и мощный удар полузащитника в матче с «Динамо» победил в конкурсе горняков Battle голов 2025 года.

Ранее в Шахтере с помощью голосования болельщиков определили лучший гол 2025 года.

Хавбек Невертон получил приз за отличный удар издалека в матче УПЛ против Динамо.

Бразилец получил награду, которую вручил главный тренер Арда Туран.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
