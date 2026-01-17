Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
Турция
17 января 2026, 14:22 |
1447
1

Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии

«Андерлехт» оформит трансфер украинского форварда за четыре миллиона евро

17 января 2026, 14:22 |
1447
1 Comments
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован самый титулованный клуб страны – «Андерлехт», который оформит трансфер за четыре миллиона евро.

Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Даниила истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов. В активе игрока семь матчей в составе сборной Украины и один гол.

«Андерлехт» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера («Роял Унион») составляет семь очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Фабрицио Романо трансферы
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16 января 2026, 16:15 6
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола

Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17 января 2026, 12:23 0
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок начнется 17 января в 19:30 по Киеву

Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Биатлон | 16.01.2026, 13:15
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Удачи!!👏
Ответить
+1
Популярные новости
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 39
Футбол
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем