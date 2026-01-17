Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
«Андерлехт» оформит трансфер украинского форварда за четыре миллиона евро
Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересован самый титулованный клуб страны – «Андерлехт», который оформит трансфер за четыре миллиона евро.
Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Контракт Даниила истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов. В активе игрока семь матчей в составе сборной Украины и один гол.
«Андерлехт» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера («Роял Унион») составляет семь очков.
🚨🟣 Anderlecht are closing in on €3.5m deal to sign Danilo Sikan from Trabzonspor. pic.twitter.com/nKOZKscP5u— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»
Поединок начнется 17 января в 19:30 по Киеву