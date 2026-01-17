Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован самый титулованный клуб страны – «Андерлехт», который оформит трансфер за четыре миллиона евро.

Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Даниила истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов. В активе игрока семь матчей в составе сборной Украины и один гол.

«Андерлехт» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера («Роял Унион») составляет семь очков.