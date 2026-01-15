Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В полуфинале украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) на супертай-брейке одолели тандем Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча завершилась за 1 час и 28 минут.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард, 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) – 6:2, 3:6, [10:7]

На супертай-брейке Киченок и Кравчик уступали 4:6, но сумели переиграть оппоненток.

В поединке за трофей Людмила и Дезире поборются против второго сеяного дуэта Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай).

Киченок и Кравчки проводят первые совместные соревнования с 2019 года. В 1/8 финала они выбили Ирину Хромачеву и Александру Панову, а в четвертьфинале должны были сыграть с Се Шувэй и Алены Остапенко, но из-за травмы латвийки встреча не состоялась.

Людмила Киченок проведет 25-й финал на уровне Тура и первый с июня 2025 года, когда вместе с Эллен Перес уступили в поединке за трофей пятисотника в Бад-Хомбурге. Киченок поборется за 12-й титул в карьере.

Финал парного разряда Аделаиды между дуэтами Киченок / Кравчик и Синякова / Чжан Шуай состоится 16 января и начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.