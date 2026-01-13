Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 января 2026, 13:08 |
Остапенко снялась. Людмила Киченок без борьбы вышла в полуфинал Аделаиды

Алена и Се Шувэй не выйдут против украинки и Дезире Кравчик из-за травмы латвийки

Остапенко снялась. Людмила Киченок без борьбы вышла в полуфинал Аделаиды
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы вышла в полуфинал парного разряда хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Дезире Кравчик из США должны были сыграть против первых сеяных Алены Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Однако встреча не состоится из-за снятия Остапенко. 13 января Алена не сумела доиграть встречу 1/16 финала одиночного разряда Аделаиды против Терезы Валентовой из-за проблем в области шеи / плеча.

Остапенко отказалась от продолжения поединка с чешкой при счете 5:7, 2:3, а в первой партии упустила преимущество с 5:0.

Киченок и Кравчик в полуфинале пятисотника в Аделаиде поборются либо с Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф, либо с Эллен Перес и Деми Схюрс. На старте соревнований Людмила и Дезире одолели дуэт Ирина Хромачева / Александра Панова.

Людмила Киченок Дезире Кравчик Алена Остапенко Се Шувэй WTA Брисбен травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
