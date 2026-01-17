Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-ассистент Григорчука не будет работать с ним в Черноморце
Украина. Первая лига
17 января 2026, 14:09 | Обновлено 17 января 2026, 14:10
357
0

Экс-ассистент Григорчука не будет работать с ним в Черноморце

Михаил Савка решил взять паузу в тренерской деятельности

17 января 2026, 14:09 | Обновлено 17 января 2026, 14:10
357
0
Экс-ассистент Григорчука не будет работать с ним в Черноморце
ФК Черноморец

Футбольный специалист Михаил Савка был ассистентом Романа Григорчука, когда тот возглавлял ЛНЗ, «Черноморец», белорусский «шахтер», казахстанскую «Астану», азербайджанскую «Габалу».

После того, как в январе Григорчук снова вернулся к рулю «Черноморца», легко было предсказать, что среди его помощников обязательно будет Савка. Эксклюзивно для Sport.ua Михаил Савка рассказал, почему не будет работать в Одессе:

«Несколько дней назад позвонил Григорчук и сказал, что ждет меня в Одессе. Я поблагодарил за приглашение снова работать в «Черноморце», но согласия не дал. Просто решил на полгода взять паузу в тренерской деятельности. Сейчас есть более важные вопросы, которые требуют решения. А дальше - посмотрим. Желаю Григорчуку и «Черноморцу» побед».

Ранее главный тренер «Черноморца» заявил о желании вернуть команду в УПЛ.

По теме:
Украинский легионер продлил контракт с клубом из Кыргызстана
Роман ГРИГОРЧУК: «Об этом сейчас нет смысла говорить»
Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана
Роман Григорчук Михаил Савка Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17 января 2026, 11:35 9
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?

Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17.01.2026, 12:23
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 50
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 3
Футбол
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем