Экс-ассистент Григорчука не будет работать с ним в Черноморце

Футбольный специалист Михаил Савка был ассистентом Романа Григорчука, когда тот возглавлял ЛНЗ, «Черноморец», белорусский «шахтер», казахстанскую «Астану», азербайджанскую «Габалу».

После того, как в январе Григорчук снова вернулся к рулю «Черноморца», легко было предсказать, что среди его помощников обязательно будет Савка. Эксклюзивно для Sport.ua Михаил Савка рассказал, почему не будет работать в Одессе:

«Несколько дней назад позвонил Григорчук и сказал, что ждет меня в Одессе. Я поблагодарил за приглашение снова работать в «Черноморце», но согласия не дал. Просто решил на полгода взять паузу в тренерской деятельности. Сейчас есть более важные вопросы, которые требуют решения. А дальше - посмотрим. Желаю Григорчуку и «Черноморцу» побед».

Ранее главный тренер «Черноморца» заявил о желании вернуть команду в УПЛ.