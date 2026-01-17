17.01.2026 14:00 - : -
Украина. Премьер лига17 января 2026, 08:31 | Обновлено 17 января 2026, 08:34
51
0
Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
17 января 2026, 08:31 | Обновлено 17 января 2026, 08:34
51
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 17 января в 14:00 встречаются Заря Луганск и сербская команда Радник Сурдулица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2026, 15:47 1
Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце
Футбол | 17 января 2026, 07:28 3
Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Футбол | 17.01.2026, 08:49
Футбол | 16.01.2026, 13:17
Комментарии 0
Популярные новости
15.01.2026, 22:15 7
16.01.2026, 08:08 2
15.01.2026, 22:18 13
Бокс
15.01.2026, 12:11 12
Биатлон
16.01.2026, 14:38 7
15.01.2026, 08:08