Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 17 января в 14:00 встречаются Заря Луганск и сербская команда Радник Сурдулица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча