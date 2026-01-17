Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
17.01.2026 14:00 - : -
Радник Сурдулица
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 08:31 | Обновлено 17 января 2026, 08:34
Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 17 января в 14:00 встречаются Заря Луганск и сербская команда Радник Сурдулица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
