Лунин остался вне заявки. Стартовые составы Реала и Леванте на матч Ла Лиги

В субботу, 17 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Леванте». Королевский клуб проведет вторую игру под руководством нового тренера Альваро Арбелоа.

Команды сыграют на стадионе «Santiago Bernabéu». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку из-за дискомфорта, который почувствовал на тренировке.

«Реал» набрал 45 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. «Леванте» занимает 19-е место, имея в своем активе 14 очков.

Стартовые составы на матч чемпионата Испании Реал – Леванте