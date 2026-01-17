17 января в 14:30 состоится главный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед принимает Манчестер Сити на домашней арене Олд Траффорд в Манчестере.

Майкл Каррик проведет первый матч на тренерском мостике МЮ. Ему противостоит Пеп Гвардиола.

МЮ идет на 7-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Бретнфорд (33), Ньюкасл, МЮ (по 32) Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.