Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Англия
17 января 2026, 08:59 | Обновлено 17 января 2026, 09:13
49
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити

17 января в 14:30 пройдет центральный поединок 22-го тура чемпионата Англии

17 января 2026, 08:59 | Обновлено 17 января 2026, 09:13
49
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Коллаж Sport.ua

17 января в 14:30 состоится главный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед принимает Манчестер Сити на домашней арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Майкл Каррик проведет первый матч на тренерском мостике МЮ. Ему противостоит Пеп Гвардиола.

МЮ идет на 7-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Бретнфорд (33), Ньюкасл, МЮ (по 32) Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Микель АРТЕТА: «Мы набираем отличную форму, но реальность такова...»
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига где смотреть Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16 января 2026, 14:23 35
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
Футбол | 17.01.2026, 08:49
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16.01.2026, 09:21
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 07:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
15.01.2026, 13:19
Теннис
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 49
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем