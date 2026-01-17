Англия17 января 2026, 14:32 |
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 17 января, проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Поединок принимает стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0 (обновляется)
Голы:
