Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
17 января 2026, 14:32 |
165
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 17 января, проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Поединок принимает стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0 (обновляется)

Голы:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
