Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Украина. Первая лига
16 января 2026, 17:55 |
2552
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»

Главный тренер «Черноморца» хочет вернуть команду в УПЛ

16 января 2026, 17:55 |
2552
1 Comments
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук снова возглавил одесский Черноморец. Специалист уже третий раз вернулся в Одессу и попытается вывести «моряков» в Украинскую Премьер-лигу.

Корреспондент Sport.ua побеседовал с Романом Григорчуком. Специалист признался, почему снова возглавил «моряков», заговорив об Александре Кучере, Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди.

– Поздравляю с назначением.«Черноморец – родной клуб для вас. Как поступило предложение и как долго вы думали перед подписанием контракта?

– Предложение поступило недавно. Мне позвонили руководители клуба и сказали, что приняли решение сменить тренера. И спросили, могу ли я возглавить команду. Я ответил, что Черноморец – родная команда для меня, добавив, что могу быть готов. Но пока там был тренер – не о чем было говорить. Вот почему все так долго и тянулось.

– Лично вы имели какие-то разговоры с Александром Кучером, который покинул Черноморец перед вашим приходом?

– Нет-нет. Мы поговорили с руководством Черноморца, и я уехал за границу, где находился довольно долго. Я занимался своими делами. Только 4-5 дней назад я вернулся из-за границы.

– В СМИ появилась информация, что одним из условий, которые вы поставили руководству «моряков» перед подписанием контракта, было погашение задолженности перед Александром Кучером. Как эта информация соответствует реальности?

– Я знаю, что в таких вопросах должен быть абсолютный порядок. Всё должно быть корректно. Именно поэтому я и сказал, что пока не будут согласованы все нюансы с предыдущим тренерским штабом, то я не буду продолжать никакие переговоры. Далее – дело руководства. Я просто занимался своими делами в это время.

– В интервью клубной пресс-службе вы заявили, что команда уже должна была выйти из отпуска и готовиться ко второй части сезона. Вы привыкли работать с командами самых высоких дивизионов, где отпуска достаточно короткие. Насколько сложно перестроиться и работать в первой лиге Украины, где команды значительно позже входят в сезон после паузы?

– В моем понимании, команда уже должна была собраться и начать тренировки значительно раньше. На мой взгляд, команду нужно было начинать собирать в начале января и уже начинать работать – у спортсмена не могут быть такие большие каникулы.

С другой стороны, мы видим, какие сейчас погодные условия. Даже в Одессе сейчас снег и мороз. Команде нет, где тренироваться и мы не можем выехать на учебно-тренировочный сбор – это проблема, но спортсмен должен тренироваться. Даже в плохую погоду есть чем заняться в тренировочном процессе. Я бы собирал команду гораздо раньше.

– Каким будет ваш тренерский штаб? Есть слухи, что он не очень изменится и с вами будут работать уже проверенные специалисты, которые помогали вам и в ЛНЗ?

– Нет, это не так. Мой тренерский штаб сильно изменится, но я пока не готов называть фамилию. Я только несколько дней назад звонил по телефону с людьми, кто потенциально может войти в мой тренерский штаб. Изменения будут, но этот вопрос недоработан. Мне нужно еще несколько дней.

– Недавно моряки объявили об уходе четырех исполнителей, среди которых был и Евгений Хачериди. Это уже ваши кадровые решения?

– Эти решения были раньше, еще до моего прихода в Черноморец.

– Если бы ваша воля, оставили бы Хачериди сейчас?

– Трудно говорили. Даже некорректно будет сейчас об этом говорить. Я уважаю любые решения, принятые еще до моего прихода. Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я принимаю то, что есть на данный момент.

– В расположении «моряков» есть еще один ветеран, за которого сейчас спрашивают все. Ярослав Ракицкий останется в Черноморце?

– Ракицкий – игрок Черноморца. Я с большим уважением отношусь к самому футболисту и очень ценю, что уже достиг Ярослав в футболе. Я понимаю, что это фигура, которая уже приобретала титулы и имеет успехи в футболе. Этот футболист будет полезен команде. Ракицкий на контракте в Черноморце, и я буду рад работать с ним.

– Уже официально объявлено о переходе Василия Курка. Это уже ваш трансфер?

– Я поддерживаю идею подписания этого футболиста. Я сразу сказал, что он подойдет нам. Хорошо, что это произошло – я этому рад.

– По другим трансферам. Есть слухи, что в Одессу переедет Каплиенко, к команде может присоединиться Фарасеенко, приедет и Авагимян и другие. Как это соответствует реальности?

– Видите, предварительно мы говорили о подписании Василия Курка – там уже есть официальное решение и легко говорить об этом переходе... А остальные – либо это слухи, либо это недоработанные варианты. Об этом сейчас нет смысла говорить – это просто давать людям какую-либо информацию для обсуждения. Мы можем говорить о футболисте только тогда, когда будет подписан контракт.

– Какие цели вы лично ставите перед собой в нынешнем сезоне Первой лиги Украины?

– Основная задача Черноморца – попадание в Украинскую Премьер-лигу, это самое главное. Если брать в целом, речь идет о развитии клуба и создании серьезной системы, но это будет возможно шаг за шагом. Первоочередное – попадание в УПЛ.

По теме:
Титулованный гранд собирается подписать Зинченко
Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
500 миллионов евро. Перес нашел спасителя для Реала и готовит топ-трансфер
Роман Григорчук Черноморец Одесса Первая лига Украины Ярослав Ракицкий Евгений Хачериди Василий Курко трансферы Александр Кучер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16 января 2026, 08:52 3
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

Владислав забил во втором матче подряд

Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15 января 2026, 18:56 10
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать

Внимание житомирского клуба привлекает Робби Уре

Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16.01.2026, 16:46
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 11:49
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
типу шось таке він вже говорив при попередніх приходів в цей клуб... )
Ответить
-1
Популярные новости
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем