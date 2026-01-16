Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»

Украинский специалист Роман Григорчук снова возглавил одесский Черноморец. Специалист уже третий раз вернулся в Одессу и попытается вывести «моряков» в Украинскую Премьер-лигу.

Корреспондент Sport.ua побеседовал с Романом Григорчуком. Специалист признался, почему снова возглавил «моряков», заговорив об Александре Кучере, Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди.

– Поздравляю с назначением.«Черноморец – родной клуб для вас. Как поступило предложение и как долго вы думали перед подписанием контракта?

– Предложение поступило недавно. Мне позвонили руководители клуба и сказали, что приняли решение сменить тренера. И спросили, могу ли я возглавить команду. Я ответил, что Черноморец – родная команда для меня, добавив, что могу быть готов. Но пока там был тренер – не о чем было говорить. Вот почему все так долго и тянулось.

– Лично вы имели какие-то разговоры с Александром Кучером, который покинул Черноморец перед вашим приходом?

– Нет-нет. Мы поговорили с руководством Черноморца, и я уехал за границу, где находился довольно долго. Я занимался своими делами. Только 4-5 дней назад я вернулся из-за границы.

– В СМИ появилась информация, что одним из условий, которые вы поставили руководству «моряков» перед подписанием контракта, было погашение задолженности перед Александром Кучером. Как эта информация соответствует реальности?

– Я знаю, что в таких вопросах должен быть абсолютный порядок. Всё должно быть корректно. Именно поэтому я и сказал, что пока не будут согласованы все нюансы с предыдущим тренерским штабом, то я не буду продолжать никакие переговоры. Далее – дело руководства. Я просто занимался своими делами в это время.

– В интервью клубной пресс-службе вы заявили, что команда уже должна была выйти из отпуска и готовиться ко второй части сезона. Вы привыкли работать с командами самых высоких дивизионов, где отпуска достаточно короткие. Насколько сложно перестроиться и работать в первой лиге Украины, где команды значительно позже входят в сезон после паузы?

– В моем понимании, команда уже должна была собраться и начать тренировки значительно раньше. На мой взгляд, команду нужно было начинать собирать в начале января и уже начинать работать – у спортсмена не могут быть такие большие каникулы.

С другой стороны, мы видим, какие сейчас погодные условия. Даже в Одессе сейчас снег и мороз. Команде нет, где тренироваться и мы не можем выехать на учебно-тренировочный сбор – это проблема, но спортсмен должен тренироваться. Даже в плохую погоду есть чем заняться в тренировочном процессе. Я бы собирал команду гораздо раньше.

– Каким будет ваш тренерский штаб? Есть слухи, что он не очень изменится и с вами будут работать уже проверенные специалисты, которые помогали вам и в ЛНЗ?

– Нет, это не так. Мой тренерский штаб сильно изменится, но я пока не готов называть фамилию. Я только несколько дней назад звонил по телефону с людьми, кто потенциально может войти в мой тренерский штаб. Изменения будут, но этот вопрос недоработан. Мне нужно еще несколько дней.

– Недавно моряки объявили об уходе четырех исполнителей, среди которых был и Евгений Хачериди. Это уже ваши кадровые решения?

– Эти решения были раньше, еще до моего прихода в Черноморец.

– Если бы ваша воля, оставили бы Хачериди сейчас?

– Трудно говорили. Даже некорректно будет сейчас об этом говорить. Я уважаю любые решения, принятые еще до моего прихода. Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я принимаю то, что есть на данный момент.

– В расположении «моряков» есть еще один ветеран, за которого сейчас спрашивают все. Ярослав Ракицкий останется в Черноморце?

– Ракицкий – игрок Черноморца. Я с большим уважением отношусь к самому футболисту и очень ценю, что уже достиг Ярослав в футболе. Я понимаю, что это фигура, которая уже приобретала титулы и имеет успехи в футболе. Этот футболист будет полезен команде. Ракицкий на контракте в Черноморце, и я буду рад работать с ним.

– Уже официально объявлено о переходе Василия Курка. Это уже ваш трансфер?

– Я поддерживаю идею подписания этого футболиста. Я сразу сказал, что он подойдет нам. Хорошо, что это произошло – я этому рад.

– По другим трансферам. Есть слухи, что в Одессу переедет Каплиенко, к команде может присоединиться Фарасеенко, приедет и Авагимян и другие. Как это соответствует реальности?

– Видите, предварительно мы говорили о подписании Василия Курка – там уже есть официальное решение и легко говорить об этом переходе... А остальные – либо это слухи, либо это недоработанные варианты. Об этом сейчас нет смысла говорить – это просто давать людям какую-либо информацию для обсуждения. Мы можем говорить о футболисте только тогда, когда будет подписан контракт.

– Какие цели вы лично ставите перед собой в нынешнем сезоне Первой лиги Украины?

– Основная задача Черноморца – попадание в Украинскую Премьер-лигу, это самое главное. Если брать в целом, речь идет о развитии клуба и создании серьезной системы, но это будет возможно шаг за шагом. Первоочередное – попадание в УПЛ.