18 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии сыграют Марта Костюк (WTA 20) – Эльза Жакемо (WTA 58).

Матч начнется в 03:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка была на слуху уже с самого начала этого года, все из-за блестящего выступления в Брисбене. Да, Марта не взяла титул, уступив в финале первой ракетке мира Арине Соболенко. Здесь больше хочется поговорить о том, какой путь к финалу прошла Костюк, она выбила трех теннисисток из топ-10, Аманду Анисимову (WTA 3), Мирру Андрееву (WTA 7) и Джессику Пегулу (WTA 6), а на старте была победа над опытной Путинцевой.

Такое сильное выступление позволило украинке подняться в топ-20. Впечатлил не только результат, а и уверенная, зрелая игра, здесь не было удачи, Марта была сильнее своих мощных соперниц.

Эльза Жакемо

Французскую теннисистку сложно назвать восходящей звездой, ей 22 года, она совершила прорыв в прошлом сезоне, когда поднялась больше, чем на сто позиций, что позволило закрепиться в топ-100. В этом году спортсменка уже успела упасть на три места в мировой классификации.

Старт сезона пока не выглядит оптимистично, Жакемо играла в Брисбене и Хобарте, в обоих случаях она сходу разгромно проигрывала. Сначала уступила австралийке Томлянович – 1:6, 3:6, а потом польке Френх – 4:6, 0:6. Сложно ждать феноменальной игры, против таких слабых матчей. Возможно, выводы с поражений и будут сделаны, но здесь придется сыграть даже против соперницы сильнее, чем предыдущие.

Прогноз

Теннисистки не так далеко друг от друга в рейтинге, всего 38 позиций, да и по годам почти ровесницы, Марта на год старше. Несмотря на это, Костюк у букмекеров котируется безоговорочным фаворитом.

Такие котировки можно объяснить тем, что украинка впечатлила в Брисбене, поэтому от нее ждут сильного выступления. Отмечу тот факт, что теннисистки ранее между собой никогда не играли.

Забегая вперед, скажу, что в следующем круге лучшая в этой паре сыграет против победителя пары Путинцева – Хаддад Майя. Я согласен с тем, что Марта в блестящей форме, поэтому ставлю на ее победу с форой -5,5 геймов за 1,66.