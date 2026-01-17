18 января, свою встречу в первом круге Australian Open проведут Элина Свитолина (WTA 12) – Кристина Букша (WTA 51).

Матч начнется в 04:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская теннисистка решила начать сезон с турнира в Окленде, где не было мощного состава, а сама Свитолина была первой сеяной. В итоге, спортсменка подтвердила свой статус, сумев завоевать титул. Нельзя сказать, что было просто, хоть теннисистка и отдала всего один сет за весь турнир – в матче против Сонай Картал в четвертьфинале, где все определилось на тай-брейке. В финальной игре Свиитолина одолела китаянку Ван Синьюй.

Теперь украинка начинает свой путь на очередном мейджоре, которые она никогда не выигрывала, хотя имеет хорошую карьеру. Если удастся пройти испанку, Свитолина выходит на победителя пары Климовичева – Джонс.

Кристина Букша

Испанка менее известна, чем ее предстоящая соперница, ей недавно исполнилось 28 лет, однако, чем-то значимым она не запомнилась. Букша крепкий середняк мирового тенниса, что уже немало.

Спортсменка начала сезон с мощного турнира в Брисбене, где в первом круге с большим трудом прошла венгерку Анну Бондар – 4:6, 7:6, 6:2. А во втором раунде ничего не смогла поделать с Ариной Соболенко – 0:6, 1:6. На австралийском мейджоре спортсменка доходила максимум до третьего круга, но в этом году ей будет сложно выиграть даже первый матч.

Букша лучше играет в парном разряде, где даже сумела выиграть бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже 2024 года.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки между собой никогда не играли, а в предстоящем матче украинка ожидаемый фаворит. Элина выше по статусу, лучше начала сезон, да и в плане рейтинга имеет преимущество.

Хоть Букша и не последний середняк, не думаю, что у украинки возникнут проблемы. Поставлю здесь на победу Свитолиной с форой -4,5 гейма за 1,66.