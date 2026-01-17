«Это ненормально». Сенегал жалуется на условия подготовки к финалу КАН

Федерация футбола Сенегала (ФФС) выпустила заявление в субботу утром, в котором подробно изложила ряд жалоб в Конфедерацию африканского футбола (КАФ) перед финалом Кубка африканских наций (КАН), который 18 января Сенегал сыграет против хозяев турнира – сборной Марокко.

После прибытия в Рабат из Танжера, где команда базировалась во время турнира, Сенегал выразил недовольство рядом вопросов, в том числе организацией безопасности вокруг игроков и стандартами проживания.

КАФ предоставила Сенегалу другой отель, но сенегальцы сообщили, что команда не будет готовиться к финалу на технической базе, где последний месяц находилась сборная Марокко.

Сенегал также недоволен квотой билетов для своих болельщиков, утверждая, что для сенегальских фанатов она ограничена менее чем 3 000 билетами, тогда как стадион в Рабате, где пройдет финал, вмещает 69 500 зрителей.

На пресс-конференции перед финалом главного тренера Сенегала Папе Диава спросили о видео в социальных сетях, где казалось, что команда прибыла на переполненную станцию в Рабате.

«Вы видели, что произошло вчера. Я предпочитаю не комментировать это. Наша федерация уже высказалась. На кону имидж Африки. Раньше наш турнир не воспринимался всерьез, а теперь все на нас смотрят. Нельзя шутить с нашими игроками. К сожалению, Садио Мане не смог выиграть «Золотой мяч», потому что люди не воспринимали КАН серьезно. Мы видели организацию. Нам нужно завершить турнир на хорошей ноте. То, что произошло вчера, было ненормально. Ненормально. Команду вроде Сенегала спустили эскалатором в огромную толпу людей. Игроки были в опасности. Что угодно могло произойти, если бы были люди с плохими намерениями. И этого не должно было происходить, особенно между нашими двумя странами, как мы всегда говорили. Это важно. Спасибо».