Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр

Украинский защитник «Шахтера» U-19 Александр Башмарин может продолжить карьеру в «Кудровке». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист проходит просмотр в составе новичка Украинской Премьер-лиги, игрока находится с «Кудровкой» на сборах.

Его рассматривают как потенциальную замену Ивану Лосенку, отправившемуся в «Монреаль» – помимо оборонительно позиции Александр также способен сыграть в центре поля.

Ранее сообщалось о том, что Ярослав Кисиль перебрался в «Кудровку».