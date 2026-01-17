Украина. Премьер лига17 января 2026, 18:02 |
876
0
Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр
Место Ивана Лосенко в «Кудровке» может занять Александр Башмаркин
17 января 2026, 18:02 |
876
0
Украинский защитник «Шахтера» U-19 Александр Башмарин может продолжить карьеру в «Кудровке». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний футболист проходит просмотр в составе новичка Украинской Премьер-лиги, игрока находится с «Кудровкой» на сборах.
Его рассматривают как потенциальную замену Ивану Лосенку, отправившемуся в «Монреаль» – помимо оборонительно позиции Александр также способен сыграть в центре поля.
Ранее сообщалось о том, что Ярослав Кисиль перебрался в «Кудровку».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 02:22 2
Жеребьевка пройдет 12 февраля
Бокс | 17 января 2026, 08:20 0
Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Футбол | 17.01.2026, 16:45
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 14:23 37
17.01.2026, 00:03 58
16.01.2026, 13:17
16.01.2026, 14:38 7
16.01.2026, 08:52 6
15.01.2026, 22:15 7
17.01.2026, 12:42 2
16.01.2026, 13:15 1