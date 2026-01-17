Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 18:02 |
876
0

Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр

Место Ивана Лосенко в «Кудровке» может занять Александр Башмаркин

17 января 2026, 18:02 |
876
0
Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр
ФК Шахтер. Александр Башмарин

Украинский защитник «Шахтера» U-19 Александр Башмарин может продолжить карьеру в «Кудровке». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист проходит просмотр в составе новичка Украинской Премьер-лиги, игрока находится с «Кудровкой» на сборах.

Его рассматривают как потенциальную замену Ивану Лосенку, отправившемуся в «Монреаль» – помимо оборонительно позиции Александр также способен сыграть в центре поля.

Ранее сообщалось о том, что Ярослав Кисиль перебрался в «Кудровку».

По теме:
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка
Источник: Сикан мог продолжить карьеру в топ-лиге Европы
Кудровка трансферы трансферы УПЛ Иван Лосенко ТаТоТаке Александр Башмарин Монреаль Импакт
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Футбол | 17 января 2026, 02:22 2
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников

Жеребьевка пройдет 12 февраля

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17 января 2026, 08:20 0
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Футбол | 17.01.2026, 16:45
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем