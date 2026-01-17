Кубок африканских наций17 января 2026, 17:53 | Обновлено 17 января 2026, 18:04
Салах и Осимхен. Составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией
17 января в 18:00 пройдет матч за бронзу Кубка африканских наций
17 января в 18:00 пройдет матч за бронзу Кубка африканских наций.
В поединке за третье место Египет и Нигерия сыграют на арене Стад Мохамед V в марокканском городе Касабланка .
Названы стартовые составы на игру. Лидер фараонов Мохамед Салах выйдет в основе, а форвард суперорлов Виктор Осимхен заявлен в резерве.
Финальная игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Стартовые составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией
