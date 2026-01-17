Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах и Осимхен. Составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией
Кубок африканских наций
17 января 2026, 17:53 | Обновлено 17 января 2026, 18:04
Салах и Осимхен. Составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией

17 января в 18:00 пройдет матч за бронзу Кубка африканских наций

Коллаж Sport.ua. Мохамед Салах и Виктор Осимхен

17 января в 18:00 пройдет матч за бронзу Кубка африканских наций.

В поединке за третье место Египет и Нигерия сыграют на арене Стад Мохамед V в марокканском городе Касабланка .

Названы стартовые составы на игру. Лидер фараонов Мохамед Салах выйдет в основе, а форвард суперорлов Виктор Осимхен заявлен в резерве.

Финальная игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Стартовые составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
