Аргентинский нападающий «Челси» Алехандро Гарначо не забил с выгодной позиции в пустые ворота «Брентфорда» в 22-м туре Английской Премьер-лиги.

Перед свистком на перерыв Гарначо получил шанс отличиться голом, сделав рывок в свободную зону.

Однако Алехандро не сумел удачно замкнуть прострел на дальнюю штангу и пробил мимо ворот.

Несмотря на неудачный удар аргентинца, «Челси» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот

GARNACHO HOW TF DID YOU MISS ??? pic.twitter.com/bizZC3wRRU — Fico(Fan) (@CFCFico) January 17, 2026