Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот
Англия
17 января 2026, 18:09 | Обновлено 17 января 2026, 18:15
545
0

ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот

Алехандро упустил прекрасную возможность удвоить счет

17 января 2026, 18:09 | Обновлено 17 января 2026, 18:15
545
0
ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский нападающий «Челси» Алехандро Гарначо не забил с выгодной позиции в пустые ворота «Брентфорда» в 22-м туре Английской Премьер-лиги.

Перед свистком на перерыв Гарначо получил шанс отличиться голом, сделав рывок в свободную зону.

Однако Алехандро не сумел удачно замкнуть прострел на дальнюю штангу и пробил мимо ворот.

Несмотря на неудачный удар аргентинца, «Челси» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот

По теме:
Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
Алехандро Гарначо Челси фото Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Футбол | 17 января 2026, 17:02 2
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера

Обыграли Леванте на своем поле

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем