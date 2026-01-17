ФОТО. Легче было промахнуться. Как Гарначо пробил мимо пустых ворот
Алехандро упустил прекрасную возможность удвоить счет
Аргентинский нападающий «Челси» Алехандро Гарначо не забил с выгодной позиции в пустые ворота «Брентфорда» в 22-м туре Английской Премьер-лиги.
Перед свистком на перерыв Гарначо получил шанс отличиться голом, сделав рывок в свободную зону.
Однако Алехандро не сумел удачно замкнуть прострел на дальнюю штангу и пробил мимо ворот.
Несмотря на неудачный удар аргентинца, «Челси» выиграл первый тайм со счетом 1:0.
GARNACHO HOW TF DID YOU MISS ??? pic.twitter.com/bizZC3wRRU— Fico(Fan) (@CFCFico) January 17, 2026
GARNACHO HOW ON EARTH DID YOU MISS THAT CHANCE! pic.twitter.com/8pI7F4b5qH— Football Xtra™ (@FootballXtra0) January 17, 2026
