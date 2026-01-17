ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд продлил контракт с партнером Ярмолюка по полузащите

27-летний немецкий полузащитник Витали Янельт официально подписал новое соглашение с клубом английской Премьер-лиги – «Брентфордом».

Стороны договорились о контракте до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я очень рад, что нам удалось это сделать. Витали – ключевое звено. Он чрезвычайно важен для нашего стиля игры, а также является влиятельной фигурой в раздевалке и в клубе в целом.

Он был выдающимся игроком для нас на протяжении многих лет, поэтому я очень рад обеспечить будущее Витали в клубе. Он останется важной фигурой для нас еще на многие годы», – сказал главный тренер Кит Эндрюс.

В октябре 2020 года Витали оформил переезд в английский клуб из немецкого «Бохума» за 600 тысяч евро. Находясь в «Брентфорде», Янельт отыграл 216 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 ассистов.

