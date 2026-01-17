ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд продлил контракт с партнером Ярмолюка по полузащите
Витали Янельт договорился о новом соглашении
27-летний немецкий полузащитник Витали Янельт официально подписал новое соглашение с клубом английской Премьер-лиги – «Брентфордом».
Стороны договорились о контракте до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.
«Я очень рад, что нам удалось это сделать. Витали – ключевое звено. Он чрезвычайно важен для нашего стиля игры, а также является влиятельной фигурой в раздевалке и в клубе в целом.
Он был выдающимся игроком для нас на протяжении многих лет, поэтому я очень рад обеспечить будущее Витали в клубе. Он останется важной фигурой для нас еще на многие годы», – сказал главный тренер Кит Эндрюс.
В октябре 2020 года Витали оформил переезд в английский клуб из немецкого «Бохума» за 600 тысяч евро. Находясь в «Брентфорде», Янельт отыграл 216 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 ассистов.
We're delighted to announce that Vitaly Janelt has signed a new contract through to the summer of 2030 💪🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2026
He comes from Germany, and now he is a Bee till 2030 👏 pic.twitter.com/Kns7PUVoJj— Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обыграли Леванте на своем поле
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»