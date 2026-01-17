ВИРТ: «Этот чемпионат – вообще трэш»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 17:35 | Обновлено 17 января 2026, 17:36
Бывший вратарь «Шахтера» вспомнил матч с ЦСКА в сезоне 2000/01

НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт вспомнил драматическую развязку чемпионата Украины сезона 2000/01, в котором «горняки» заняли второе место, уступив «Динамо» на один бал после ничьей с ЦСКА (0:0) в предпоследнем туре.

– Этот чемпионат – вообще трэш. Это вообще шедевр – ВАР у нас был в Украине тогда, назывался имени «Динамо» или Суркиса, я не знаю. Поэтому они нарисовали. Мы уже действительно могли стать чемпионами, но судья засчитал гол, которого вообще не было, а ВАР такую линию нарисовал, это вообще трэш – и они обыграли Запорожье.

А мы с ЦСКА сыграли 0:0. Самое главное, был такой эпизод. Помню, где-то начало 2-го тайма, пас в штрафную, и наш футболист падает. Судья ставит пенальти, и на него побежали все 11 футболистов ЦСКА, вся скамейка запасных, окружили его. Я не знаю, били ли его или нет, но он потом вместо пенальти вынес мяч на 16 метров, поставил штрафной.

– А кто судил тогда?

– Честно, не помню. Но я знаю, что после этого матча футболисты ЦСКА уже все жили в трехкомнатных квартирах в Киеве. Кто купил новую машину, кто трехкомнатную квартиру – тогда действительно «Динамо» очень хорошо им отблагодарило.

– «Динамо» всегда, наверное, подвозило под «Шахтер».

– Нет, это было нормально. Так же и «Шахтер» делал. Ничего нового, все футбольные люди понимают. И это было нормально, никаких проблем. Никто же не сдает игры, команды бьются, просто дополнительная стимуляция – это нормальная тема.

Ранее сообщалось, что Юрий Вирт получил приглашение от одного из старейших клубов Украины.

Шахтер Донецк ЦСКА Киев чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Юрий Вирт
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
