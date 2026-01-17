ВИРТ: «Этот чемпионат – вообще трэш»

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт вспомнил драматическую развязку чемпионата Украины сезона 2000/01, в котором «горняки» заняли второе место, уступив «Динамо» на один бал после ничьей с ЦСКА (0:0) в предпоследнем туре.

– Этот чемпионат – вообще трэш. Это вообще шедевр – ВАР у нас был в Украине тогда, назывался имени «Динамо» или Суркиса, я не знаю. Поэтому они нарисовали. Мы уже действительно могли стать чемпионами, но судья засчитал гол, которого вообще не было, а ВАР такую линию нарисовал, это вообще трэш – и они обыграли Запорожье.

А мы с ЦСКА сыграли 0:0. Самое главное, был такой эпизод. Помню, где-то начало 2-го тайма, пас в штрафную, и наш футболист падает. Судья ставит пенальти, и на него побежали все 11 футболистов ЦСКА, вся скамейка запасных, окружили его. Я не знаю, били ли его или нет, но он потом вместо пенальти вынес мяч на 16 метров, поставил штрафной.

– А кто судил тогда?

– Честно, не помню. Но я знаю, что после этого матча футболисты ЦСКА уже все жили в трехкомнатных квартирах в Киеве. Кто купил новую машину, кто трехкомнатную квартиру – тогда действительно «Динамо» очень хорошо им отблагодарило.

– «Динамо» всегда, наверное, подвозило под «Шахтер».

– Нет, это было нормально. Так же и «Шахтер» делал. Ничего нового, все футбольные люди понимают. И это было нормально, никаких проблем. Никто же не сдает игры, команды бьются, просто дополнительная стимуляция – это нормальная тема.

