Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии

Как и сообщалось ранее, Манчестер Сити и Кристал Пэлас согласовали переход центрального защитника сборной Англии Марка Гехи за 20 миллионов фунтов.

Манчестерский клуб уже назначил медосмотр, который пройдет в воскресенье, а после этого будет подписан 5-летний контракт. Все стороны уже согласовали условия.

Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт 25-летнего Гехи с лондонским клубом истекает летом этого года.

Игрок был капитаном команды, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Англии.

Гехи является воспитанником Челси.