Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Англия
17 января 2026, 16:27 | Обновлено 17 января 2026, 16:30
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии

Объявят уже в ближайшее время

Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Как и сообщалось ранее, Манчестер Сити и Кристал Пэлас согласовали переход центрального защитника сборной Англии Марка Гехи за 20 миллионов фунтов.

Манчестерский клуб уже назначил медосмотр, который пройдет в воскресенье, а после этого будет подписан 5-летний контракт. Все стороны уже согласовали условия.

Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт 25-летнего Гехи с лондонским клубом истекает летом этого года.

Игрок был капитаном команды, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Англии.

Гехи является воспитанником Челси.

Иван Зинченко Источник: BBC
