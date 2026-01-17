Англия17 января 2026, 16:27 | Обновлено 17 января 2026, 16:30
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Объявят уже в ближайшее время
17 января 2026, 16:27 | Обновлено 17 января 2026, 16:30
Как и сообщалось ранее, Манчестер Сити и Кристал Пэлас согласовали переход центрального защитника сборной Англии Марка Гехи за 20 миллионов фунтов.
Манчестерский клуб уже назначил медосмотр, который пройдет в воскресенье, а после этого будет подписан 5-летний контракт. Все стороны уже согласовали условия.
Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт 25-летнего Гехи с лондонским клубом истекает летом этого года.
Игрок был капитаном команды, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Англии.
Гехи является воспитанником Челси.
