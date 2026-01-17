ВИДЕО. Мичел – о дубле Ваната с пенальти и победе над Эспаньолом

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «RCDE Stadium» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Дубль с пенальти в этом матче оформил украинский нападающий Владислав Ванат.

После игры главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал голы украинца и победу своей команды.

