Испания17 января 2026, 13:13 |
252
0
ВИДЕО. Мичел – о дубле Ваната с пенальти и победе над Эспаньолом
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
17 января 2026, 13:13 |
252
0
В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».
Игра прошла на стадионе «RCDE Stadium» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль с пенальти в этом матче оформил украинский нападающий Владислав Ванат.
После игры главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал голы украинца и победу своей команды.
ВИДЕО. Мичел о дубле Ваната с пенальти и победе над Эспаньолом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 00:03 55
Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0
Футбол | 17 января 2026, 12:29 0
Поединок начнется 17 января в 22:30 по Киеву
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Футбол | 17.01.2026, 08:22
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 14:38 7
16.01.2026, 08:52 5
Бокс
16.01.2026, 13:15 1
15.01.2026, 08:08
15.01.2026, 12:12
15.01.2026, 22:18 13
Биатлон