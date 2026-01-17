Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мичел – о дубле Ваната с пенальти и победе над Эспаньолом
Испания
17 января 2026, 13:13 |
252
0

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «RCDE Stadium» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль с пенальти в этом матче оформил украинский нападающий Владислав Ванат.

После игры главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал голы украинца и победу своей команды.

Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Владислав Ванат Эспаньол - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
