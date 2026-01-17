Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
17.01.2026 19:00 - : -
Сассуоло
Италия
Наполи – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 января и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

17 января, свой матч в 21 туре Серии А проведут Наполи – Сассуоло. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Неаполитанцы проводят непростой сезон, им сложно играть на всех фронтах, к тому же мешают кадровые потери. В последнем туре подопечные Конте так и не нашли ключи к обороне Пармы, расписав дома мировую – 0:0. Данная ничья стала уже третьей подряд, до этого сыграли 2:2 в гостях против Интера, и с таким же счетом дома против Вероны.

Такие осечки в родных стенах дорого могут стоить, Наполи сейчас третий в чемпионате, а отставание от лидера уже увеличилось до шести очков. Не все надежно и в Лиге чемпионов, где клуб пока в зоне плей-офф, но занимает только 23-е место, а осталось еще сыграть против Копенгагена в гостях и Челси на своем поле.

Травмы не позволят сыграть Де Брюйне, Лукаку, Ангисса и Гилмору, все они игроки основной обоймы, под вопросом Мерет.

Сассуоло

Формально Сассуоло новичок элиты, хотя клуба не было в Серии А всего сезон, так что необходимый опыт игры на высоком уровне есть. С большой вероятностью Сассуоло сможет закрепиться в сильнейшем дивизионе, так как занимает сейчас 11 строчку, имея девять очков отрыва от опасной зоны.

У команды сейчас заметный спад в результатах, так как не удается выиграть уже в шести матчах подряд, за этот отрезок удалось набрать всего три балла. В последнем туре Сассуоло не устоял под давлением Ромы, уступив 0:2 на выезде, оба мяча были пропущены в концовке. У клуба тоже переполнен лазарет, не смогут сыграть из-за травм Берарди, Болока, Канде, Пьераньйоло, Романья, Торстведт, Вальпато.

Личные встречи

Неаполитанцы владеют существенным перевесом в очных противостояниях. В первом круге Сассуоло уступил на своем поле со счетом 0:2.

Прогноз

Хозяева ожидаемо котируются фаворитами этой встречи, хотя стоит отметить и тот факт, что обе команды давно не побеждали. Наполи постарается доминировать и взять три желаемых очка. Сассуоло умеет терпеть, но лучше огрызаться в контратаках, иначе действующие чемпионы их точно задавят. Рискну поставить на тотал больше 2,5 за 2,05 (по линии БК betking), жду результативной битвы.

Прогноз Sport.ua
Наполи
17 января 2026 -
19:00
Сассуоло
Тотал больше 2.5 2.05
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
