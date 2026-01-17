Первая победа за четыре матча. Наполи дома обыграл Сассуоло

В субботу, 17 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Наполи» и «Сассуоло».

Игра прошла в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Марадона» и завершилась со счетом 1:0.

«Наполи» быстро открыл счет в матче усилиями Лоботки, который на 7-й минуте ударом с лету с линии штрафной переправил мяч в ворота.

В итоге этот гол стал победным и позволил «Наполи» добавить к своему активу три очка, благодаря которым команда теперь имеет 43 балла и занимает третье место в таблице. «Сассуоло» же 12-й в таблице с 23 очками.

Серия А. 21-й тур, 17 января

Наполи – Сассуоло – 1:0

Гол: Лоботка, 7