Италия18 января 2026, 02:51 |
Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26
18 января 2026, 02:51 |
17 января Наполи одержал непростую победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против Сассуоло.
Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны и завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в поединке на седьмой минуте забил Станислав Лоботка.
Читайте также:Первая победа за четыре матча. Наполи дома обыграл Сассуоло
Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января
Наполи – Сассуоло – 1:0
Гол: Лоботка, 7
Видеообзор матча
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Наполи).
