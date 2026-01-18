Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
17.01.2026 19:00 – FT 1 : 0
Сассуоло
Италия
Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26

Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Наполи одержал непростую победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против Сассуоло.

Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны и завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в поединке на седьмой минуте забил Станислав Лоботка.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Наполи – Сассуоло – 1:0

Гол: Лоботка, 7

Видеообзор матча

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Наполи).
Наполи Сассуоло Наполи - Сассуоло видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Станислав Лоботка
