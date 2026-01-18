17 января Наполи одержал непростую победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против Сассуоло.

Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны и завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в поединке на седьмой минуте забил Станислав Лоботка.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Наполи – Сассуоло – 1:0

Гол: Лоботка, 7

Видеообзор матча