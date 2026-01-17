Еще один гол Лаутаро Мартинеса. Интер на выезде победил Удинезе
В субботу, 17 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Удинезе» и «Интером».
Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули» и завершилась со счетом 0:1.
Единственным голом в матче на 20-й минуте отметился Мартинес, который получил пас от Эспозито на линии штрафной, обыграл защитника и пробил мимо вратаря. Далее «нерадзурри» имели много моментов, чтобы удвоить преимущество, но воспользоваться ими не смогли.
После этой победы «Интер» остается лидером Серии А, имея в активе 49 очков, что на шесть больше, чем у «Милана», сыгравшего на один матч меньше. «Удинезе» с 26 очками занимает десятое место в таблице.
Серия А. 21-й тур, 17 января
Удинезе – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 20
