Еще один гол Лаутаро Мартинеса. Интер на выезде победил Удинезе

В субботу, 17 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Удинезе» и «Интером».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули» и завершилась со счетом 0:1.

Единственным голом в матче на 20-й минуте отметился Мартинес, который получил пас от Эспозито на линии штрафной, обыграл защитника и пробил мимо вратаря. Далее «нерадзурри» имели много моментов, чтобы удвоить преимущество, но воспользоваться ими не смогли.

После этой победы «Интер» остается лидером Серии А, имея в активе 49 очков, что на шесть больше, чем у «Милана», сыгравшего на один матч меньше. «Удинезе» с 26 очками занимает десятое место в таблице.

Серия А. 21-й тур, 17 января

Удинезе – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 20