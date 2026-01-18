Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Удинезе
17.01.2026 16:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
Италия
18 января 2026, 02:04 |
11
0

Удинезе – Интер – 0:1. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26

18 января 2026, 02:04 |
11
0
Удинезе – Интер – 0:1. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

17 января миланский Интер переиграл Удинезе в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Дачия Арена в городе Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 20-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Удинезе – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 20

Видеообзор матча

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
Интер Милан Удинезе Удинезе - Интер видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
