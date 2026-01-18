17.01.2026 16:00 – FT 0 : 1
11
0
Удинезе – Интер – 0:1. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26
17 января миланский Интер переиграл Удинезе в матче 21-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Дачия Арена в городе Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 20-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января
Удинезе – Интер – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 20
Видеообзор матча
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
