17 января миланский Интер переиграл Удинезе в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Дачия Арена в городе Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 20-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Удинезе – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 20

Видеообзор матча