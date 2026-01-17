Australian Open 2026. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua предлагает вниманию читателей все результаты матчей мейджора в Мельбурне
С 18 января по 1 февраля на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.
В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк Даяна Ястремская, Александра Олейниеова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 115,5 миллионов долларов США.
Australian Open 2025. 1/64 финала. 18–20 января
Арина Соболенко [1] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]
Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань [Q]
Сюзан Ламенс – Анастасия Потапова
Мананя Савангкаю – Эмма Радукану [28]
Виктория Мбоко [17] – Эмма Джонс [WC]
Кэти Макнелли – Хина Сакацумэ [Q]
Полина Кудерметова – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес [Q]
Далма Галфи – Клара Таусон [14]
Екатерина Александрова [11] – Зейнеп Сонмез [Q]
Анна Бондар – Элизабет Мандлик [WC]
Юлия Путинцева – Беатрис Хаддад Майя
Эльза Жакемо – Марта Костюк [20]
Ива Йович [29] – Кэти Волынец
Присцилла Хон [WC] – Марина Стакушич [Q]
Вероника Эрьявец – Магдалена Френх
Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини [7]
Коко Гауфф [3] – Камилла Рахимова
Ольга Данилович – Винус Уильямс [WC]
Сторм Хантер [Q] – Джессика Бузас Манейро
Хейли Баптист – Маркета Вондроушова [32]
Каролина Мухова [19] – Жаклин Кристиан
Алиша Паркс – Александра Эала
Энн Ли – Камила Осорио
Магда Линетт – Эмма Наварро [15]
Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
Линда Климовичова [Q] – Франческа Джонс
Тайла Гибсон [WC] – Анна Блинкова
Барбора Крейчикова – Диана Шнайдер [23]
Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе
Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович
Мария Саккари – Леолия Жанжан
Донна Векич – Мирра Андреева [8]
Джессика Пегула [6] – Анастасия Захарова
Эмилиана Аранго – Маккартни Кесслер
Оксана Селехметьева – Элла Зайдель
Зарина Дияс [WC] – Паула Бадоса [25]
Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен
Каролина Плишкова – Слоан Стивенс [Q]
Эшлин Крюгер – Сара Бейлек
Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9]
Линда Носкова [13] – Дарья Семенистая
Чдан Шуай – Тайла Престон [WC]
Ван Синьюй – Ангелина Калинина [Q]
Ребекка Шрамкова – Алена Остапенко [24]
София Кенин [27] – Пейтон Стернс
Петра Марчинко – Татьяна Мария
Панна Удварди – Катерина Синякова
Симона Вальтерт – Аманда Анисимова [4]
Елена Рыбакина [5] – Кая Юван
Варвара Грачева – Виктория Голубич
Лулу Сун – Линда Фругвиртова [Q]
Тереза Валентова – Майя Джойнт [30]
Элизе Мертенс [21] – Лайла Тарарудee [Q]
Солана Сиерра – Моюка Утидзима
Дарья Касаткина – Никола Бартункова [Q]
Кэти Бултер – Белинда Бенчич [10]
Наоми Осака [16] – Антония Ружич
Сорана Кырстя – Ева Лис
Мэддисон Инглис [Q] – Кимберли Биррелл
Лаура Зигемунд – Людмила Самсонова [18]
Анна Калинская [31] – Сонай Картал
Юлия Грабер – Элизабетта Коччаретто
Рената Сарасуа – Мария Боузкова
Юань Юэ [Q] – Ига Свентек [2]
