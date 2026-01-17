Australian Open 2026. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 18 января по 1 февраля на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк Даяна Ястремская, Александра Олейниеова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 115,5 миллионов долларов США.

Australian Open 2025. 1/64 финала. 18–20 января

Арина Соболенко [1] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]

Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань [Q]

Сюзан Ламенс – Анастасия Потапова

Мананя Савангкаю – Эмма Радукану [28]

Виктория Мбоко [17] – Эмма Джонс [WC]

Кэти Макнелли – Хина Сакацумэ [Q]

Полина Кудерметова – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес [Q]

Далма Галфи – Клара Таусон [14]

Екатерина Александрова [11] – Зейнеп Сонмез [Q]

Анна Бондар – Элизабет Мандлик [WC]

Юлия Путинцева – Беатрис Хаддад Майя

Эльза Жакемо – Марта Костюк [20]

Ива Йович [29] – Кэти Волынец

Присцилла Хон [WC] – Марина Стакушич [Q]

Вероника Эрьявец – Магдалена Френх

Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Камилла Рахимова

Ольга Данилович – Винус Уильямс [WC]

Сторм Хантер [Q] – Джессика Бузас Манейро

Хейли Баптист – Маркета Вондроушова [32]

Каролина Мухова [19] – Жаклин Кристиан

Алиша Паркс – Александра Эала

Энн Ли – Камила Осорио

Магда Линетт – Эмма Наварро [15]

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша

Линда Климовичова [Q] – Франческа Джонс

Тайла Гибсон [WC] – Анна Блинкова

Барбора Крейчикова – Диана Шнайдер [23]

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович

Мария Саккари – Леолия Жанжан

Донна Векич – Мирра Андреева [8]

Джессика Пегула [6] – Анастасия Захарова

Эмилиана Аранго – Маккартни Кесслер

Оксана Селехметьева – Элла Зайдель

Зарина Дияс [WC] – Паула Бадоса [25]

Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен

Каролина Плишкова – Слоан Стивенс [Q]

Эшлин Крюгер – Сара Бейлек

Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9]

Линда Носкова [13] – Дарья Семенистая

Чдан Шуай – Тайла Престон [WC]

Ван Синьюй – Ангелина Калинина [Q]

Ребекка Шрамкова – Алена Остапенко [24]

София Кенин [27] – Пейтон Стернс

Петра Марчинко – Татьяна Мария

Панна Удварди – Катерина Синякова

Симона Вальтерт – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Кая Юван

Варвара Грачева – Виктория Голубич

Лулу Сун – Линда Фругвиртова [Q]

Тереза Валентова – Майя Джойнт [30]

Элизе Мертенс [21] – Лайла Тарарудee [Q]

Солана Сиерра – Моюка Утидзима

Дарья Касаткина – Никола Бартункова [Q]

Кэти Бултер – Белинда Бенчич [10]

Наоми Осака [16] – Антония Ружич

Сорана Кырстя – Ева Лис

Мэддисон Инглис [Q] – Кимберли Биррелл

Лаура Зигемунд – Людмила Самсонова [18]

Анна Калинская [31] – Сонай Картал

Юлия Грабер – Элизабетта Коччаретто

Рената Сарасуа – Мария Боузкова

Юань Юэ [Q] – Ига Свентек [2]