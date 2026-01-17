Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Australian Open 2026. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Australian Open
17 января 2026, 17:45 |
165
0

Australian Open 2026. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей все результаты матчей мейджора в Мельбурне

17 января 2026, 17:45 |
165
0
Australian Open 2026. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

С 18 января по 1 февраля на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк Даяна Ястремская, Александра Олейниеова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 115,5 миллионов долларов США.

Australian Open 2025. 1/64 финала. 18–20 января

Арина Соболенко [1] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]
Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань [Q]

Сюзан Ламенс – Анастасия Потапова
Мананя Савангкаю – Эмма Радукану [28]

Виктория Мбоко [17] – Эмма Джонс [WC]
Кэти Макнелли – Хина Сакацумэ [Q]

Полина Кудерметова – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес [Q]
Далма Галфи – Клара Таусон [14]

Екатерина Александрова [11] – Зейнеп Сонмез [Q]
Анна Бондар – Элизабет Мандлик [WC]

Юлия Путинцева – Беатрис Хаддад Майя
Эльза Жакемо – Марта Костюк [20]

Ива Йович [29] – Кэти Волынец
Присцилла Хон [WC] – Марина Стакушич [Q]

Вероника Эрьявец – Магдалена Френх
Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [3] – Камилла Рахимова
Ольга Данилович – Винус Уильямс [WC]

Сторм Хантер [Q] – Джессика Бузас Манейро
Хейли Баптист – Маркета Вондроушова [32]

Каролина Мухова [19] – Жаклин Кристиан
Алиша Паркс – Александра Эала

Энн Ли – Камила Осорио
Магда Линетт – Эмма Наварро [15]

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
Линда Климовичова [Q] – Франческа Джонс

Тайла Гибсон [WC] – Анна Блинкова
Барбора Крейчикова – Диана Шнайдер [23]

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе
Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович

Мария Саккари – Леолия Жанжан
Донна Векич – Мирра Андреева [8]

Джессика Пегула [6] – Анастасия Захарова
Эмилиана Аранго – Маккартни Кесслер

Оксана Селехметьева – Элла Зайдель
Зарина Дияс [WC] – Паула Бадоса [25]

Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен
Каролина Плишкова – Слоан Стивенс [Q]

Эшлин Крюгер – Сара Бейлек
Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9]

Линда Носкова [13] – Дарья Семенистая
Чдан Шуай – Тайла Престон [WC]

Ван Синьюй – Ангелина Калинина [Q]
Ребекка Шрамкова – Алена Остапенко [24]

София Кенин [27] – Пейтон Стернс
Петра Марчинко – Татьяна Мария

Панна Удварди – Катерина Синякова
Симона Вальтерт – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Кая Юван
Варвара Грачева – Виктория Голубич

Лулу Сун – Линда Фругвиртова [Q]
Тереза Валентова – Майя Джойнт [30]

Элизе Мертенс [21] – Лайла Тарарудee [Q]
Солана Сиерра – Моюка Утидзима

Дарья Касаткина – Никола Бартункова [Q]
Кэти Бултер – Белинда Бенчич [10]

Наоми Осака [16] – Антония Ружич
Сорана Кырстя – Ева Лис

Мэддисон Инглис [Q] – Кимберли Биррелл
Лаура Зигемунд – Людмила Самсонова [18]

Анна Калинская [31] – Сонай Картал
Юлия Грабер – Элизабетта Коччаретто

Рената Сарасуа – Мария Боузкова
Юань Юэ [Q] – Ига Свентек [2]

По теме:
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч Australian Open
Арина Соболенко Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона Анастасия Павлюченкова Бай Чжуосюань Сюзан Ламенс Анастасия Потапова Эмма Радукану Виктория Мбоко Эмерсон Джонс Кэти Макнелли Полина Кудерметова Далма Галфи Клара Таусон Екатерина Александрова Зейнеп Сонмез Анна Бондар Элизабет Мандлик Юлия Путинцева Беатрис Хаддад Майя Эльза Жакемо Марта Костюк Ива Йович Кэти Волынец Присцилла Хон Марина Стакушич Вероника Эрьявец Магдалена Френх Александра Саснович Жасмин Паолини Коко Гауфф Камилла Рахимова Ольга Данилович Винус Уильямс Сторм Хантер (Сандерс) Джессика Бузас Манейро Хейли Баптист Маркета Вондроушова Каролина Мухова Жаклин Кристиан Алиша Паркс Александра Эала Энн Ли Камила Осорио Магда Линетт Эмма Наварро Элина Свитолина Кристина Букша Франческа Джонс Талия Гибсон Анна Блинкова Барбора Крейчикова Диана Шнайдер Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе Юлия Стародубцева Айла Томлянович Мария Саккари Леолия Жанжан Донна Векич Мирра Андреева Джессика Пегула Анастасия Захарова Эмилиана Аранго Маккартни Кесслер Оксана Селехметьева Элла Зайдель Зарина Дияс Паула Бадоса Лейла Фернандес Джанис Тджен Каролина Плишкова Слоан Стивенс Эшлин Крюгер Сара Бейлек Александра Олейникова Мэдисон Киз Линда Носкова Дарья Семенистая Чжан Шуай Тайла Престон Ван Синьюй Ангелина Калинина Ребекка Шрамкова Алена Остапенко София Кенин Пейтон Стернс Петра Марчинко Татьяна Мария Панна Удварди Катерина Синякова Симона Вальтерт Аманда Анисимова Елена Рыбакина Кайя Юван Варвара Грачева Виктория Голубич Лулу Сан (Радовчич) Линда Фругвиртова Тереза Валентова Майя Джойнт Элизе Мертенс Солана Сиерра Моюка Утидзима Дарья Касаткина Никола Бартункова Кэти Бултер Белинда Бенчич Наоми Осака Антония Ружич Сорана Кырстя Ева Лис Мэддисон Инглис Кимберли Биррелл Лаура Зигемунд Людмила Самсонова Анна Калинская Сонай Картал Юлия Грабер Элизабетта Коччаретто Рената Сарасуа Мария Боузкова Юань Юэ Ига Свёнтек календарь Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17 января 2026, 04:45 4
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17 января 2026, 08:37 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»

Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»

УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
Бокс | 17.01.2026, 09:42
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»
Футбол | 17.01.2026, 12:57
САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»
САЛЕНКО: «Динамо не собирается отдавать этого игрока за 2-3 миллиона евро»
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем