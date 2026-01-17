Юрий ВЕРНИДУБ: «москва? Это в голове не укладывается»

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский тренер бакинского «Нефтчи» Юрий Вернидуб отреагировал на подписание меморандума о сотрудничестве между азербайджанским клубом и московским «локомотивом».

– Юрий Николаевич, учитывая вашу гражданскую позицию по отношению к россии, не могу вас не спросить, как вы отреагировали на подписание меморандума о сотрудничестве между «Нефтчи» и московским «локомотивом»?

– И здесь журналисты информацию притянули за уши. Некоторые СМИ расписали, что я, якобы, буду ездить в москву. Это в голову не укладывается. Этот договор о сотрудничестве подписан между детскими академиями. Это право клуба. Я здесь причем? У нас в первой команде нет, и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы. Здесь я общаюсь на украинском языке, и мои слова до футболистов или до собеседника доносит переводчик.