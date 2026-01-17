Юрий ВЕРНИДУБ: «Это все выдумки журналистов»

Уже месяц, как Юрий Вернидуб возглавляет один из самых титулованных клубов Азербайджана бакинский «Нефтчи». О начале работы, планах команды на ближайшее будущее и некоторых других интересных моментах тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Юрий Николаевич, вы уже месяц у руля «Нефтчи». Какие впечатления?

– Только положительные. Мне здесь все нравится. Но самое важное, что футболисты хорошо воспринимают мои требования и требования тренерского штаба. Будем пытаться исправить положение, в котором оказалась команда.

– На какой срок подписан ваш контракт с «Нефтчи»?

– На полтора года.

– В чемпионате команда идет на седьмом месте. Какие задачи должны быть выполнены по итогам сезона?

– Если сравнивать с Украиной, то в Азербайджане «Нефтчи», как «Динамо», поэтому цели у команды всегда самые высокие. Я понимаю, что в нынешнем чемпионате добраться до золотых медалей будет очень сложно, однако будем стараться побеждать в каждом поединке, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Все футболисты это понимают, хотя в команде и много легионеров.

Мы прошли сборы, и мне понравилось отношение ребят к процессу. В «Нефтчи» хороший подбор исполнителей. Осталось подтянуть физическое состояние коллектива, подтянем дисциплину и в путь (улыбается). Думаю, самим футболистам интересно доказать, что они лучшие и двигаться только вперед.

– Вы говорили, что недовольны уровнем иностранцев в команде. Сейчас ваше мнение не изменилось?

– Это все выдумки журналистов. Единственное небольшое интервью я дал пресс-службе клуба после подписания контракта. С тех пор я не общался ни с украинскими, ни с азербайджанскими представителями СМИ. Ты первый журналист, с которым я общаюсь через месяц после моего назначения.

И вообще, как я могу плохо говорить о своих футболистах? Чтобы подорвать их авторитет? Это не мои методы. Мы сели в одну лодку, поэтому и грести нужно в одном направлении.

– Самый звездный из иностранцев Венсан Абубакар. Что сейчас представляет собой экс-нападающий «Порту» и «Бешикташа»?

– Сборы он прошел отлично. Ни одной тренировки не пропустил, сбросил вес. Смотрю за ним и вижу, что Венсан очень хочет играть. Но есть конкуренция, например, в лице Самбу Бессала. Но то, что Абубакар звездный игрок, это 100 процентов.

– Не могу вас не спросить об усилении из Украины. Планируется ли оно?

– Пока нет. Здесь был только бывший полузащитник «Черноморца» Андрей Штогрин. Он прошел с нами сборы и произвел на меня очень хорошее впечатление. Сейчас он будет заявлен за первую команду.

– Насколько сложно будет вернуть «Нефтчи» на Олимп, учитывая тот факт, что в Азербайджане сейчас заправляет «Карабах»?

– Почему бы не попробовать испортить настроение конкуренту (улыбается). Поэтому я принял этот вызов. Мне было интересно приехать и поработать в именитом клубе. На мой взгляд, «Нефтчи» сейчас не на тех позициях, на которых должен быть. Это стимул для всего нашего тренерского штаба. Не будем далеко заглядывать, а просто будем работать. Все в нашей жизни возможно.

– Вскоре в Азербайджане состоится украинское дерби тренеров. Для вас будет принципиальный матч с «Аразом» Андрея Демченко, учитывая турнирное положение команд?

– По турнирному положению, да. А что касается принципиальности тренерского соперничества, то нет. Для меня главное, чтобы команда двигалась вперед. Думаю, так же считает и Демченко. Для нас это будет очень важная игра, в которой «Нефтчи» нужно набирать очки, а победит сильнейший.

– Учитывая вашу гражданскую позицию по отношению к россии, не могу вас не спросить, как вы отреагировали на подписание меморандума о сотрудничестве между «Нефтчи» и московским «локомотивом»?

– И здесь журналисты информацию притянули за уши. Некоторые СМИ расписали, что я, якобы, буду ездить в москву. Это в голову не укладывается. Этот договор о сотрудничестве подписан между детскими академиями. Это право клуба. Я здесь причем? У нас в первой команде нет, и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы. Здесь я общаюсь на украинском языке, и мои слова до футболистов или до собеседника доносит переводчик.