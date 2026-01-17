Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января
В ночь на воскресенье сыграют Ястремская, Костюк и Свитолина
В ночь на 18 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026.
В воскресенье в Мельбурне выступления начнут Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
ANZ Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе
ANZ Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо
John Cain Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30)
Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
