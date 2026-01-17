Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января

В ночь на воскресенье сыграют Ястремская, Костюк и Свитолина

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 18 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026.

В воскресенье в Мельбурне выступления начнут Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

ANZ Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе

ANZ Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо

John Cain Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30)

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша

расписание Australian Open 2026 Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе Эльза Жакемо Кристина Букша
