ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, где будет защищать цвета местного «Сумгаита».

Представитель элитного дивизиона официально объявил о переходе 24-летнего футболиста. Стороны договорились об аренде до завершения сезона 2025/26.

Мустафаев присоединился к «Полесью» в июле 2023 года, однако так и не сумел завоевать регулярное место в стартовом составе. За «волков» полузащитник провел 34 игры, в которых забил три мяча и отдал пять ассистов.

В нынешней кампании Эмиль не выходил на поле из-за травм. «Полесье» решило отправить игрока в аренду, так как он не входил в планы главного тренера Руслана Ротаня.

Контракт Мустафаева истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 350 тысяч евро. «Сумгаит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.